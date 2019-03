Bekenntnis zum Filialnetz eine gute Nachricht

Lingen. Das eindeutige Bekenntnis der Volksbank Lingen zu ihrem Filialnetz ist eine gute Nachricht für Bürger, die die unmittelbare Nähe zur Bank zu schätzen wissen.

„Offline“-Kunden müssen die gleiche Wertschätzung genießen wie jene, die ihre Bankgeschäfte überwiegend am Laptop oder mit dem Smartphone erledigen und mit entsprechenden digitalen Angeboten versorgt werden. Mitunter sind es auch gerade diese „Offline“-Kunden, die besonders vermögend sind. Sie aus dem Blick zu verlieren, kann deshalb nicht das Interesse einer regional verwurzelten Bank sein.

Klar ist aber auch, dass sich die Volksbank wie auch die Konkurrenz in einer Zeit des Übergangs befinden. Es ist mitunter nur noch eine Frage von Generationen, bis sich auch die Frage der künftigen Engmaschigkeit der Filialnetze stellen wird.

In Zukunft kommt es darauf an, diesen Prozess behutsam zu begleiten. Er geht mit einer Veränderung des Berufsbildes der Bankkaufleute einher, die in immer stärkerem Maße in der Beratung über die unterschiedlichen Finanzprodukte gefordert sind.

Dafür zu werben, diese Beratung im vertrauensvollen und direkten Gespräch zu führen und nicht per Mausklick am Computer, ist eine zentrale Aufgabe der örtlichen Geldinstitute.