Lingen. Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Lingen hat ihre Ablehnung des geplanten Rosemeyer-Museums in Lingen durch den Unternehmer Heinrich Liesen bekräftigt.

"Auch nach der aktuellen Berufung einiger Beiratsmitglieder halten wir Grüne ein Museum für Rosemeyer in Lingen für völlig überflüssig", teilte Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Fuest am Wochenende mit. "Denn in diesem sollen die Personen Rosemeyer und Beinhorn gerühmt werden und das Ganze soll dann auch noch als ‚Museum‘ einen scheinbar seriösen Charakter bekommen", so Fuest.



Die Grünen seien jedoch gegen dieses „Museum“, weil in Lingen keine Institution benötigt werde, die das Leben eines Rennfahrers, der sich bereits 1933 dem NS-Staat angedient habe, um dann als SS-Hauptsturmführer und Rennfahrer zum Aushängeschild der Nazi-Diktatur zu werden, darzustellen. Rosemeyer hätte auch weiterhin an den Rennen teilnehmen können, wenn er dem „Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps“ (NSKK) beigetreten wäre, so wie andere Rennfahrer. "Wir halten Rosemeyer für keine erinnerungswürdige Person, die vor allem jungen Menschen als Vorbild zur Bewahrung von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenwürde nahe gelegt werden sollte", erklärte Fuest.

Stattdessen kann sich die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen dem Vorschlag, in Lingen ein Museum für von den Nazis Verfolgte und Ermordete, vor allem Menschen jüdischen Glaubens, auch für mutige Bürgerinnen und Bürger, die sich dem Nazi-Terror widersetzt und Menschen geholfen hätten, einzurichten, gut anschließen., heißt es in der Erklärung abschließend.