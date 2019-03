Lingen. Übertragungswagen für Fernseh- und Radiosender, 129 akkreditierte Journalisten: Die Bischofskonferenz in dieser Woche in Lingen ist ein Medienereignis. Verstärkt wurde das Interesse insbesondere durch die jüngsten Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche.

Es ist ja nun nicht so, als ob das LWH keine Erfahrungen mit Veranstaltungen von größerem öffentlichen Interesse hätte. Aber die mediale Begleitung einer Versammlung aller deutschen Bischöfe an einem Ort ist dann doch eine andere Größenordnung. Zu groß für die Katholische Akademie? Durchaus nicht, denn das Team der Bildungseinrichtung hat sich akribisch auf dieses Ereignis vorbereitet.

Glasfaseranschluss

Seit 2012 ist Michael Brendel im Haus tätig. Der Journalist ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Studienleiter in den Bereichen Medien und Politik. Natürlich kennt sich der 41-Jährige auf dem Gelände des Bildungshauses in Holthausen-Biene bestens aus. Das ist auch gut so, denn allein zwölf Wagen von TV- und Radioanstalten, darunter sieben Übertragungswagen, wollen erst einmal richtig positioniert sein, damit jeder gleich gut senden kann. „Ohne dabei unser großes LWH-Logo vorne am Eingang zu verstellen“, schmunzelt Brendel. Ein wenig bundesweite Werbung in eigener Sache möchte das Haus natürlich auch machen, wenn die Kameraleute der Sendeanstalten aus dem LWH übertragen.

Der technische Aufwand ist erheblich. Ein großer Raum im LWH wurde mit 40 Arbeitsplätzen für Journalisten ausgestattet. Über 200 Meter Netzwerkkabel wurden nach Angaben von Brendel verlegt. Die Medienvertreter haben ein eigenes WLAN-Netz. Das gilt auch für die Pressestelle der Bischofskonferenz. Ein drittes Netz wird für die Bischofskonferenz selbst eingerichtet. Mit dem hauseigenen LWH-Netz zusammen sind es dann vier. Zum Glück sei das LWH inzwischen ans Glasfasernetz angeschlossen. „500 MBit – damit müssten wir klarkommen“, sieht LWH-Leiter Michael Reitemeyer auf der Datenautobahn einen störungsfreien Ablauf der Tagung gewährleistet.

Ein erstes Vorbereitungstreffen, was die technisch-mediale Umsetzung der Bischofskonferenz anbelangt, hatte nach Brendels Angaben im Mai 2018 stattgefunden. Nun steht alles, inklusive von zwei Starkstrom-Verteilerkästen. Er habe in dieser Zeit eine Menge über Strom dazugelernt, schmunzelt der Studienleiter.

So manches „Fachchinesisch“ hat Brendel, wenn eine entsprechende Anfrage gekommen ist , aber einfach nur weitergeben können. „Ich brauche eine 32A CEE“, sei so ein Beispielsatz gewesen. Der Journalist informierte dann Alfred Pölker vom Technik-Team des LWH, der keine Probleme hatte, die Zahlen-Buchstabenkombination mit „Stromverteilung“ in Verbindung zu bringen.