Landwirt schwebt nach Arbeitsunfall in Lingen in Lebensgefahr

Ein Landwirt hat sich am Samstagmorgen in Lingen in eine Fräse eingeklemmt und schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Unfallkrankenhaus nach Lingen. Foto: Thorsten Töller

Lingen. Ein Landwirt hat sich am Samstagmorgen beim Umpflügen einer Wiese in der Plankorther Straße in Lingen in einer an seinem Trecker angehängten Fräse eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 68-Jährige schwebte am Samstagmittag in Lebensgefahr.