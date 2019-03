Lingen. Zwischen Arbeiten und Beten sind es für die Bischöfe im Ludwig Windthorst-Haus in Lingen kurze Wege. Nur ein paar Meter über den Flur sind es zwischen der Aula, wo konferiert wird, und der Kapelle auf der anderen Seite des Foyers.

Das war bei vergangenen Bischofskonferenzen an anderen Standorten in den deutschen Bistümern auch schon mal anders und vor dem "Vater unser" mitunter noch eine kleine Busfahrt notwendig. Ganz anders im LWH, das räumlich gebündelt sowohl Diskussion als auch innere Sammlung ermöglicht.

Erster Leiter des nach Ludwig Windthorst benannten Hauses, emsländischer Zentrumspolitiker und Gegenspieler Bismarcks, war 1962 der spätere niedersächsische Kultusminister Werner Remmers. Unter seiner Führung entwickelte sich das Haus von Beginn an zu einer Plattform für die Diskussion aktueller gesellschaftspolitischer und kirchlicher Themen. Und erwies sich deshalb schon rasch als zu klein. "So entstand 1972/1973 der Erweiterungsbau mit Aula und Kapelle", blickt LWH-Leiter Michael Reitemeyer zurück. Das Foyer bildete das verbindende Element zwischen den beiden Räumen.

Das Sechseck als Grundform

Die Grundform war das Sechseck. "Jede Seite sollte zu ihrem Recht kommen: Die Aula als Ort des Diskurses und die Kapelle als Raum für die Kontemplation, die innere Sammlung", beschreibt Theologe Reitemeyer die Symbolik der architektonischen Grundform. Die Aula für den mündigen Bürger und die Kapelle für den mündigen Christen bilden somit im LWH zwei zentrale räumliche Elemente. Der Entwurf für den Erweiterungsbau stammte von dem Hamburger Architekten Walter Bunsmann, die künstlerische Ausgestaltung übernahm Ferdinand Hees aus Papenburg. "Er war der Kunstlehrer von Werner Remmers", berichtet Reitemeyer.

Hierarchiefreier Charakter

Wer die rechteckige Kapelle betritt, spürt den hierarchiefreien Charakter des Raumes. Die Vertiefung vor dem Altar soll Geborgenheit ausdrücken, ein Sich-Wohlfühlen wie in einem Nest. Von Dienstag bis Freitag laden die Studienleiter des LWH hier morgens um 8 Uhr zu geistigen Impulsen ein, zu denen jeder kommen kann. "Manchmal kann man auch mit Zeitungstexten beten", sagt Akademieleiter Reitemeyer. Während der Konferenztage findet hier jeden Morgen um 7.30 Uhr ein öffentlicher Gottesdienst statt. Domradio.de, christlicher Multimediasender mit Sitz in Köln, der regelmäßig aus ganz Deutschland Gottesdienste im Radio und Web-TV überträgt, wird neben den Pressekonferenzen auch die morgendlichen Gottesdienste aus der Kapelle des LWH übertragen.

Lebensbaum als Betonrelief

Besuchern, die dort Platz genommen haben, wird das ungewöhnliche Betonrelief von Ferdinand Hees an den Wänden sofort auffallen. "Es soll den Lebensbaum darstellen", erläutert Reitemeyer. Das Kreuz wird oft mit dem Baum des Lebens verglichen. Das tote Holz des Kreuzes wird durch das Sterben Jesu und seine Auferstehung zum Lebensbaum. In der Kapelle fällt der Blick auch auf das neue Misereor-Hungertuch für die Fastenzeit. Gestaltet hat es Uwe Appold, geboren 1942 in Wilhelmshaven. Der Designer, Bildhauer und Maler hat auch schon im LWH ausgestellt. Das Hungertuch ähnelt einer Weltkarte. "Mensch, wo bist du?" lautet der Titel. Die Tradition des Hungertuches ist eine sehr alte: in der Fastenzeit wird das sonst Selbstverständliche, zum Beispiel das Altarkreuz, mit einem Tuch verhängt. Eine neue Perspektive lädt zum Nachzudenken ein.

Dazu dient auch die Fensterreihe oberhalb der Kapelle. "Sie kommen von Bodo Schramm", erinnert Reitemeyer an den 2006 verstorbenen Kölner Maler, Grafiker und Glasmaler. Kleine rote Punkte sowie Striche durchziehen das Glas. "Sie stellen Noten dar, das mehrstimmige Lob Gottes soll sichtbar gemacht werden", so Reitemeyer. Und Hörbar ist es während der Konferenztage sicherlich auch.

Rund 160 Menschen fasst die Kapelle. Seitlich schließt sich die kleine Sakramentskapelle an mit dem Tabernakel, in römisch-katholischen und alt-katholischen Kirchen die Bezeichnung für den Aufbewahrungsort der in der Eucharistiefeier geweihten Hostien. Sie sind und bleiben nach katholischer Lehre der Leib Christi. Der goldfarbene Hintergrund stehe, so Reitemeyer, für die göttliche Sphäre, das Purpurrot für die Farbe Christi, für vergossenes Blut. In diesem Raum wiederholt sich ebenfalls die sechseckige Form, die den Akademiedirektor auch an eine Wabe erinnert. Aus der entstehe Energie, neues Leben, sieht Reitemeyer in der Kapelle durchaus auch eine Kraftquelle.

Wer in dem ausgelegten Fürbittenbuch blättert und die Einträge liest, wird diese Einschätzung bestätigt finden. „Es ist ein Ort, wo die wichtigen Dinge des Lebens bedacht werden können“, fasst der LWH-Leiter zusammen.