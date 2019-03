Lingen. Ob es die frischen Brötchen von Wintering sind, das Gemüse von Hörtemöller oder die Eier von Hofschröer: Wenn sich die deutschen Bischöfe während der Konferenztage im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen bewusst werden, dass Essen Leib und Seele zusammenhält, schmecken sie eine Menge aus der Nachbarschaft des LWH. „Was vor Ort geliefert werden kann, kommt auch von hier“, sagt Akademiedirektor Michael Reitemeyer.

Alles Weitere überlässt er – aus guten Gründen – Marlies Sattler und Monika Roling. Sattler ist seit 40 Jahren Leiterin des Küchenteams, Roling ihre Stellvertreterin und seit 30 Jahren dabei. Insgesamt 15 Frauen gehören zu der erfahrenen Gruppe. Sie sorgt dafür, dass bei den Tagungen im LWH niemand mit knurrendem Magen über sich und die Welt nachdenken muss. Dazu müssen die Teilnehmer im Übrigen keine Bischöfe oder Kardinäle sein. „Gast ist Gast“, meint Reitemeyer und macht damit deutlich, kein Freund von Extrawürsten zu sein. Jeder Besucher des Hauses werde mit der gleichen Zuvorkommenheit und Gastfreundlichkeit behandelt, betont der Leiter der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück.



Speisevorschlag eingereicht

Aber klar ist natürlich auch, dass der Aufenthalt der deutschen Bischöfe in der Bildungsstätte des Bistums Osnabrück in dieser Woche alles andere als alltäglich ist. Das gilt auch für das Küchenteam im LWH. „Wir haben dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz einen Speisevorschlag zugesendet“, erläutert Küchenchefin Sattler. Das sei alles überhaupt kein Problem gewesen, berichtet sie von komplikationslosen Absprachen. Sonderwünsche gab es nicht. „Ein Veganer ist unter den Bischöfen nicht dabei“, verrät Reitemeyer. Somit dürfte auch allen geistlichen Würdenträgern und ihren Gästen beim Bistumsabend am Mittwoch der Verzehr von Backschinken schmecken, der dann auf dem Speiseplan steht.





Frühstück, Mittag- und Abendessen wird im frisch renovierten Speisesaal des LWH serviert, das in der Vergangenheit in verschiedenen Abschnitten umfassend saniert worden ist – und damit auch bestens vorbereitet ist für die Konferenztage. Marlies Sattler und Monika Roling haben auch schon vor 20 Jahren für die Bischöfe gekocht, als die Frühjahrskonferenz erstmals im LWH stattgefunden hatte. „Es ist etwas Besonderes, ich freu mich drauf“, sagt Roling. Um dann schon mal einen Blick auf den Speiseplan für die nächsten Tage zu werfen.



"Biener Jungs"



Nussecken, auf denen mit Schokolade verziert die Abkürzung "DBK" für Deutsche Bischofskonferenz stand, hatte das Küchenteam des LWH nach Ankunft der Bischöfe am Montagnachmittag zum Kaffee vorbereitet. Am Abend nach der Rückkehr der Bischöfe vom Gottesdienst in der Bonifatius-Kirche gab es eine Steckrübensuppe sowie Hähnchen mit Champignons im Püreebett. Für diesen Dienstag stehen ein Schweinefilet mit Tortelliniauflauf zu Mittag und am Abend Tafelspitz mit Zwiebelsoße auf dem Speisezettel. „Dazu haben wir in der Woche Wintergemüse der Saison: Rotkohl, Steckrüben, Weißkohl“, berichtet Sattler.

Morgens gibt es zur selbstgekochten LWH-Marmelade frische Brötchen. Auch hier sind die Versorgungswege zum LWH kurz, denn bis zur Bäckerei Wintering ist es nicht weit. Wintering gehört ebenfalls seit vielen Jahren zu den regionalen Lieferanten des Windthorst-Hauses. "70 einfache Brötchen" steht unter anderem auf der Bestellung für den Dienstagmorgen. Dazu kommen noch einige Brötchenspezialitäten wie "Biener Jungs" und "Biener Krüstchen". Die einfachen Brötchen haben nach Angaben von Bäckermeister Daniel Wintering einen hohen Anteil an Kohlenhydraten. "Das gibt viel Energie, die können die Bischöfe brauchen", meinte Wintering.

Regionalität gilt auch für Bier oder Wein am Abend: Hier sind das Emsländerbrauhaus aus Lünne und Wein Willenbrock aus Lingen die Lieferanten – und Garanten dafür, dass es keinesfalls an Speis und Trank im LWH liegen wird, sollte die Stimmung wegen der Schwere der Konferenzthemen mal auf den Magen schlagen.