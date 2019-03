Lingen. Nach und nach kommen immer mehr Missbrauchsfälle ans Licht, immer mehr Opfer melden sich. Die katholische Kirche muss nun in Lingen Antworten auf drängende Fragen finden. Ein Überblick über die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz.

Warum ist die Deutsche Bischofskonferenz wichtig?

Wenn die katholische Kirche in einer Krise ist, es um tiefgreifende Entscheidungen oder kontroverse Fragen geht, sind alle Augen auf die Deutsche Bischofskonferenz gerichtet. Zweimal im Jahr – immer im Frühjahr und im Herbst – treffen sich deren Mitglieder, die Bischöfe und Weihbischöfe aller 27 Bistümer in Deutschland. Derzeit sind das 67 Teilnehmer. Zwar darf grundsätzlich jeder Bischof selbst entscheiden, was in seinem Bistum passieren soll. Dementsprechend ist der offizielle Zweck der Konferenz, sich gegenseitig zu beraten. Aber so etwas wie Leitlinien etwa zum Umgang mit Missbrauch beschließt die Bischofskonferenz. Der Vorsitzende des Gremiums – aktuell ist das Kardinal Reinhard Marx aus München – vertritt die deutsche katholische Kirche nach außen. Er hat auch am Missbrauchsgipfel des Papstes Ende Februar teilgenommen.

Warum tagt die Konferenz in Lingen?

Im Herbst tagen die Bischöfe immer in Fulda, dem allerersten Versammlungsort. Im Frühjahr wechseln die Orte. Eine feste Reihenfolge gibt es da nicht. Normalerweise lädt immer ein Bischof mit möglichst langem Vorlauf ein – vor zwei Jahren wurde Lingen als Tagungsort festgelegt. Zuletzt hatten sich die Bischöfe hier im Jahr 1999 getroffen. Auch wenn man die Bischöfe gerne in Osnabrück gehabt hätte – Lingen ist der einzige Ort im Bistum, an dem so viele Tagungsteilnehmer in einem Gebäude der Kirche untergebracht werden können. Die Fahrer der Bischöfe übernachten in einem Lingener Hotel.

Um welche Themen geht es?

In diesem Frühjahr wird das Thema Missbrauch alles dominieren. Die Bischofskonferenz tagt unmittelbar im Anschluss an einen großen Missbrauchsgipfel des Papstes Ende Februar, bei dem die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen weltweit zusammengekommen waren. Voraussichtlich werden sich die öffentlichen Statements während der Konferenz im Lingen zum Großteil auf das Missbrauchsthema beziehen. Zumal bei der letzten Versammlung im Herbst die Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz offiziell vorgestellt wurde.

Gibt es weitere Themen?

Grundsätzlich ja. Der Weltjugendtag in Panama soll ausgewertet werden, und der Gastgeber der Veranstaltung, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, wird am Dienstag, dem zweiten Tag der Versammlung, etwas zum Thema Frauen in Leitungspositionen der Kirche sagen. Aber selbst dieser Punkt lässt sich in Bezug zum Thema Missbrauch setzen – immerhin gibt es

Wie läuft die Versammlung in Lingen genau ab? Am Montag werden alle deutschen Bischöfe spätestens gegen Mittag in Lingen am Versammlungsort, dem Ludwig-Windthorst-Haus, ankommen. Die Veranstaltung beginnt mit einem Statement des Vorsitzenden Kardinal Reinhard Marx, abends wird das Treffen offiziell mit einem Gottesdienst in der Lingener Bonifatius-Kirche eröffnet. An jedem Tag wird es mittags eine Pressekonferenz zu einem vorher festgelegten Thema geben. Mit diesem Programmpunkt wird das Treffen am Donnerstag auch beendet. Die Konferenz ist nicht öffentlich. Die Bischöfe tagen hinter verschlossenen Türen. Die Tage können für die Teilnehmer lang werden – sie beginnen mit einem Gottesdienst in der Kapelle des Ludwig-Windthorst-Hauses um 7.30 Uhr – das Ende ist offen und abhängig davon, wie strittig die Themen sind und wie groß der Gesprächsbedarf ist.

Was ist zu erwarten?

Unklar. Die Interessen und Herangehensweise der Bischöfe sind ganz unterschiedlich. Hier ist diplomatisches Geschick gefragt. Viele Gläubige wünschen sich radikale Reformen, eine offene Debatte über Zölibat und die Rolle von Frauen in der Kirche sowie einen besseren Umgang mit Machtmissbrauch in der Kirche. In der letzten Versammlung im Herbst hatte man auch schon über Entschädigungszahlungen gesprochen. Allerdings gab es keinen konkreten Beschluss. Was der Vorsitzende am Ende der Konferenz verkünden darf, ist auch diesmal vollkommen offen.

Wie wird die Veranstaltung gesichert?

Laut der Deutschen Bischofskonferenz sind keine Sicherheitsdienste vorgesehen. Man sei aber mit der Polizei in Kontakt. Laut Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wird die Lingener Polizei in der kommenden Woche mehr Präsenz im Ort und rund um das Ludwig-Windthorst-Haus zeigen. Auch die Kundgebung der kfd am Montagabend habe man im Blick. Dabei wollen die Mitglieder für mehr Befugnisse von Frauen in der Kirche werben.

Wie sind die Bischöfe untergebracht?

Wie ganz durchschnittliche Konferenzteilnehmer werden auch die Bischöfe im Tagungshaus in Lingen untergebracht. „Es ist nicht so, dass wir jetzt anfangen Kronleuchter auszuleihen“, erklärte René Kollai, der stellvertretende Leiter des Hauses im Vorfeld. 88 Zimmer stehen zur Verfügung, für Bischöfe und Kardinäle gleichermaßen. Gegessen wird gemeinsam im Speisesaal. Allerdings können nicht alle, die zur Konferenz reisen, im Ludwig-Windthorst-Haus übernachten. Für die Fahrer etwa wurde ein Hotel angemietet. Auch die Journalisten mussten sich eigene Quartiere suchen.