Lingen. Nachdem das Abifestival 2018 abgesagt werden musste, soll es 2019 am 9. und 10. August wieder stattfinden. Dieses Mal unter dem Namen "Lautfeuer". Die Stadt Lingen will den Veranstalter, den Verein Abifestival, mit 20.000 Euro unterstützen – so geht es aus einem Beschlussvorschlag hervor.

Einst wurde der Verein Abifestival seit 1981 e.V. mit 10.000 Euro unterstützt, zuletzt sogar mit 15.000 Euro. Nun soll das Festival von der Stadt Lingen eine Finanzspritze von insgesamt 20.000 Euro erhalten. So lautet der Beschlussvorschlag der Lingener Stadtverwaltung, über den die Mitglieder des Lingener Kulturausschusses an diesem Dienstag, 12. März 2019, abstimmen. Der Vorschlag bezieht sich auch auf den CDU-Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2018. Bereits damals wurden 20.000 Euro im Haushaltsplan 2019 übernommen.

Vieles hat sich geändert



Begründet wird der Vorschlag, um die Abiturienten bei "ihren Bemühungen um eine Strukturänderung" zu unterstützen. Zu einer Veränderung innerhalb der Struktur des Vereins ist es bereits vor einigen Jahren gekommen. So wurde der Verein 2016 geöffnet – für Ehemalige, Studierende, Auszubildende oder normale Arbeitnehmer. Das Ziel, so die Zahl der Helfer nach oben zu treiben, wurde nicht erreicht und endete darin, dass das Festival 2018 abgesagt werden musste. (Weiterlesen: Abifestival 2018 in Lingen abgesagt)

Verluste: Finanzielle Rücklagen aufgebraucht



Hinzu kam in der Vergangenheit noch etwas anderes, in dem in der Beschlussvorlage näher eingegangen wird:

"In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Festival insbesondere aufgrund des schlechten Wetters jeweils mit einem Verlust abgeschlossen." Aus der Beschlussvorlage





Die finanziellen Rücklagen der zwei Vereine – Verein Abifestival und Förderverein Abifestival – seien aufgebraucht. Keine Ersparnisse und zu wenig helfende Hände – der Verein ergriff Anfang dieses Jahres drastische Maßnahmen. Im Januar 2019 wurde das Festival in "Lautfeuer" umbenannt. Als "ein weiterer Schritt für die Zukunftsfähigkeit" bezeichnete es Franziska Egbers aus dem Vorstandsteam damals im Gespräch mit dieser Redaktion. "Wir denken, gerade Helfer, die keine Abiturienten sind, können sich mit dem Namen besser identifizieren."´(Weiterlesen: Abifestival war gestern: Festival in Lingen erhält neuen Namen)

Musikalische Neuausrichtung

Dass die Helferzahl in diesem Jahr erreicht wird, dem stehen die Organisatoren positiv gegenüber. Laut Beschlussvorschlag trägt dazu auch der neue Termin bei, der Ende der Sommerferien liegt – und nicht wie in den Vorjahren nahe an den Abiturfeierlichkeiten. Zusätzlich soll es nun auch eine musikalische Neuausrichtung geben. Genreübergreifend sollen neben Hip-Hop und Rap auch wieder Rock- und Popmusik ins Programm aufgenommen werden, heißt es.

Hausmittel stehen zur Verfügung

Um das zu gewährleisten, muss jedoch der Budgettopf voll sein, sagt Annabell Rutenberg, Vorsitzende des Vereins Abifestival, denn finanziert wird das Festival über Lizenzen für Speise- und Getränkeverkauf und durch Sponsoren. Letztere sollen durch die Veränderungen besser angesprochen werden können (Weiterlesen: Neuer Anlauf: Abifestival soll es 2019 wieder in Lingen geben)

Mit den Zuschuss von 20.000 Euro soll den Veranstaltern eine weitere Planungssicherheit geboten werden. Die entsprechenden Hausmittel stehen zur Verfügung, heißt es in der Begründung zum Beschlussvorschlag.