Lingen. Die Volksbank Lingen möchte auch in Zukunft Filial- und Beraterbank bleiben. Dies bedeutet: Weitere Präsenz vor Ort, kein Rückzug aus der Fläche. Das unterstrichen die Vorstandsmitglieder Jürgen Hölscher und Carsten Schmees bei der Vorstellung des Geschäftsberichtes 2018.

Die Volksbank halte attraktive digitale Angebote vor, die sie auch weiter ausbaue. "Wir zeigen, was wir online können, aber wir wollen keine Online-Bank werden", zog Hölscher die Grenze. Letztlich entscheide der Kunde, auf welchem Wege er in Kontakt mit der Bank treten wolle. Gerade die persönliche Beratung über unterschiedliche Finanzprodukte, Fragen der Vermögensbildung und der Altersvorsorge unterstreiche den bodenständigen, regionalen und sozialen Anspruch der Volksbank, sagte Schmees.

Investition in Laxtener Filiale

Aktuell investiert die Volksbank Lingen in ihre Filiale in Laxten. Sie wird am 14. März schließen und am 25. März wieder eröffnen. Der SB-Bereich steht in dieser Zeit weiter zur Verfügung.

Über die geschäftliche Entwicklung im Jahr 2018 äußerten sich Hölscher und Schmees zufrieden. Vergangenes Jahr hatte die Bank ihr 125-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktionen für Mitglieder und Kunden gefeiert. "Wir wollten uns nicht selber feiern", betonte Schmees. Dazu passten die 125 Stunden, die Vorstand und Prokuristen in sozialen Einrichtungen arbeiteten. Der Vorstand hatte sich die Tafel Lingen ausgesucht. Das verändere den Blickwinkel, meinte Schmees.

Die Geschäftszahlen für 2018 im Einzelnen: Die Bilanzsumme stieg um 0,7 Prozent auf 1,068 Milliarde Euro. Auch das betreute Kundenwertvolumen – also die Summe aller bilanziellen und außerbilanziellen Anlagen, Finanzierungen, Wertpapiere und Vorsorge-Investitionen – wuchs um 1,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft liegt mit einem Zuwachs von 741 auf 765 Millionen Euro ebenfalls im Plus (3,2 Prozent).

Die Kreditnachfragen erfolgten in allen Segmenten wie Wohnungsbau, Gewerbe, Landwirtschaft und Konsumentenkredite. Über ihre Filialen ist die Volksbank Lingen eng mit der Landwirtschaft verbunden. Im Kreditgeschäft geht jeder vierte Euro in die Landwirtschaft. Die regionale wirtschaftliche Situation sei insgesamt weiter positiv, sagte Schmees.

Alternative Geldanlagen

Während die anhaltende Niedrigzinsphase für Häuslebauer von Vorteil ist, stellt sie Geldanleger vor Herausforderungen. Auf der einen Seite fehlen die Renditen, während auf der anderen die Inflation für Geldverluste sorgt. Das Interesse an alternativen Geldanlagen wie Wertpapiere und Fonds nehme deshalb weiter zu, stellten die beiden Vorstandsmitglieder der Volksbank fest. Die Risikobereitschaft der Anleger steige, sagte Hölscher. "Aber wo mehr Rendite draufsteht, ist auch mehr Risiko drin", betonte der Vorstand. Deshalb sei eben auch eine fundierte Beratung sehr wichtig.

Aktuell hat die Volksbank Lingen in ihren 15 Filialen 178 Mitarbeiter. Darunter sind 15 Auszubildende. Die Bank betreut rund 45.000 Kunden und 83.847 Kundenkonten. Gegenwärtig sind 20.293 Bürger auch Mitglied der Bank.