Lingen. Ein offenbar aggressiver Autofahrer hat in Lingen auf der B70 äußerst gefährliche Verkehrssituationen verursacht. Höhepunkt seiner Fahrt war ein Überholvorgang nicht über den linken Fahrstreifen, sondern über einen Parkplatz. Beweise dafür hat eine "Dashcam" geliefert. Doch sind die Kameras überhaupt erlaubt?

Wie die Polizei mitteilt, war es zu den "äußerst gefährlichen Verkehrssituationen" bereits am 1. März auf der Umgehungsstraße in Lingen gekommen. Zwischen 14.30 und 14.40 Uhr waren der Fahrer eines VW Touran mit Osnabrücker Kennzeichen sowie der Fahrer eines Audi A4 mit Cloppenburger Kennzeichen in Richtung Meppen unterwegs. Der Fahrer des Audi befand sich zunächst in einem Abstand von maximal einem bis zwei Metern hinter dem VW Touran. Dabei versuchte er mehrfach zu überholen und pendelte dabei permanent zwischen der Mittellinie und dem rechten Fahrbahnrand hin und her.

Überholvorgang zunächst abgebrochen

In einer langgezogenen Linkskurve, vor der Abfahrt zur B70 in Richtung Rheine, scherte er komplett auf die Gegenfahrbahn aus. Im gleichen Moment setzte auch der Fahrer des VW Touran zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Beide mussten den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr abbrechen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Mit hohem Tempo über den Parkplatz

Der Fahrer des Audi "überholte" schließlich einige hundert Meter weiter die vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne, in dem er mit extrem hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz Laxtener Sand fuhr und vor der Kolonne wieder auf die B70 einscheren konnte. Ein unbeteiligter, hinter den beiden Autos fahrender Verkehrsteilnehmer, war bereits vor den beschriebenen Vorfällen auf das aggressive Verhalten der beiden Fahrer aufmerksam geworden und hatte seine sogenannte "Dashcam" eingeschaltet. Eine Videokamera, die während der Fahrt frontal aufzeichnet

Polizeibeamter ist schockiert

Die beschriebenen Vorfälle liegen der Polizei somit als Video vor. "Ein derart aggressives Fahrverhalten habe ich in meiner langjährigen Dienstzeit noch nicht gesehen", wird ein ermittelnder Polizeibeamte in der Pressemitteilung zitiert. "Man mag sich nicht vorstellen was hätte geschehen können, wenn Fußgänger auf dem Parkplatz unterwegs gewesen wären." Laut Polizei wird das Video mit in das Verfahren einfließen. Zudem gibt es noch die Zeugenaussage des Besitzers der "Dashcam".

Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel zulässig

Ob die Aufnahmen anerkannt werden, entscheidet das Gericht individuell. Im Mai 2018 erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) die Verwendung von "Dashcam"-Aufnahmen als Beweismittel vor deutschen Zivilgerichten zur Klärung von Verkehrsunfällen für zulässig. „Dashcams dürfen bei Verkehrsunfällen als Beweismittel verwertet werden“, entschieden die Richter. Die Aufnahmen verstießen zwar gegen das Datenschutzrecht, da aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu Person, Versicherung und Führerschein machen müssten, sei dies nachrangig.

Was sagt das Bundesdatenschutzgesetz?

Doch darf jeder einfach so andere Verkehrsteilnehmer filmen? Laut Bundesdatenschutzgesetz ist der Einsatz von "Dashcams" kann gegen die Bestimmungen des Datenschutzes verstoßen, wenn die Aufzeichnungen ins Internet gestellt und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ohne Personen und Autokennzeichen unkenntlich gemacht zu haben. Ohne Zustimmung der Beteiligten wird eindeutig gegen deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstoßen.

Weitere Zeugen gesucht



Im aktuellen Fall hat Polizei Lingen hat mehrere Strafverfahren wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen und weitere durch die beiden aggressiven Fahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden. Und auch in einem weiteren Fall bittet die Polizei um Mithilfe, vor allem auch von Zeugen, die ebenfalls eine "Dashcam" besitzen. Am Donnerstag ist es in Lingen zwischen 13 und 16 Uhr zu einem Fall des gewerbsmäßigen Betruges gekommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen im Bereich des Kreisverkehrs an der Meppener Straße zum Willy-Brand-Ring verdächtige Personen aufgefallen sind. Insbesondere Autofahrer, die dort mit einer eingeschalteten Dashcam vorbeigefahren sind, könnten zur Aufklärung des Falles beitragen, heißt es.