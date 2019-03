Lingen. Lebhaft geht es zu in der Kunstschule Lingen. "Unsere Welt, die ist klabauterbunt“, lachen die Kinder und wer das hört, weiß als Erwachsener erst einmal nichts damit anzufangen. „Das sind eben alle Farben, genauso wie wir das wollen“, erklären die Jungen und Mädchen.

„Und allein schon mit dieser Bemerkung stecken wir mittendrin im kreativen Schaffen“, freut sich Annette Sievers, Leiterin der Kunstschule Lingen. „Die Kinder erfahren die Kunstschule als einen Freiraum für ihre Kreativität, in dem es keinen Leistungsdruck gibt. ", erklärt sie in einem Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Leichtigkeit, die bei uns Erwachsenen oft zu vermissen ist, bringen die Kinder in den Kursen der Ästhetischen Frühförderung mit." Oft sei es so, dass schon von „meiner Kunstschule“ gesprochen werde, eben von einem vertrauten Ort, an dem viel passiert, gestaltet, experimentiert und noch mehr erlebt werden kann.



Entdeckungsreise

"Schon die Jüngsten gehen in der Kunstschule auf Entdeckungsreise und steigen ein in einen kreativen Prozess mit allen Sinnen. Hier werden wichtige ästhetische Erfahrungen gesammelt: das können Farberlebnisse an unseren großen Malwänden sein, das Erforschen vielfältiger Materialien oder das Gestalten mit Ton oder Pappmache aus denen sich Fantasiewelten entwickeln, mitunter sogar ganze Geschichten entstehen. Ein Bild zu malen, das sei für Kinder eine wichtige Angelegenheit“, betont Sievers. Hier hätten sie die Möglichkeit, Erlebtes umzusetzen, erkennbar zu machen, was ihnen zu bestimmten Themen Freude oder Angst bereitet. Ganze Geschichten stecken in einem Bild, was auch für die Eltern von großem Interesse ist.

Umwelt erforschen

Welche Kinder experimentieren nicht gerne, erforschen ihre Umwelt und erfinden sich selbst neu. Der Umgang mit Farben und anderen Materialien öffnet Schleusen, die ein weites Feld der eigenen schöpferischen Empfindungen ermöglichen und die Kinder oft zu ganz persönlichen Aktionen führen. Es sei der Kontext Kunst, der Mut mache unkonventionelle kreative Lösungen selbst zu finden und im Experimentieren zu zeigen, stellt Annette Sievers fest.

Die Kinder heranführen, einen Versuch starten, wie weit sie bereit sind, an solchen Erlebnissen teilzunehmen und sich die erworbenen Kenntnisse anzueignen, das gelingt nicht nur in der Ästhetischen Frühförderung der Kinder in verschiedenen Altersstufen, sondern auch bei den offenen Angeboten ohne Voranmeldung. „Diese Möglichkeiten bestehen bei uns an den sogenannten Kreativ (Frei)tagen und seit Neustem auch im Kunst-Labor“, informiert Sievers. Das seien Möglichkeiten, einfach nur einmal hereinzuschauen in die Kunstschule, das Kind im Beisein von Eltern, Großeltern oder sonstigen vertrauten Begleitpersonen einfühlsam die ersten Schritte in das bunte Abenteuer der Kreativität zu ermöglichen. Ohne Zwang, ohne Druck – einfach nur so und dann vielleicht doch gerne und immer wieder.

Bilden mit Kunst

Es ist ja immer ein Problem, dass später, wenn die Schule hinzukommt, die Zeit für die Kinder knapper wird. Sie sind oft schon durch Aktivitäten in der Schule und sonstige Angebote ziemlich ausgelastet. Wer aber seinen Spaß gefunden hat am freien und kreativen Gestalten, für denjenigen dürften die Werkstätten in der Kunstschule auch noch im Schulalter eine Bereicherung zum Schulalltag sein. „Wir arbeiten nach dem Prinzip Bilden mit Kunst. Unser Ziel ist es, Menschen aller Altersgruppen mit Kunst in Kontakt zu bringen und den Raum zu geben für das Experimentieren und kreative Gestalten und die Auseinandersetzung mit Kunst“, so Sievers. „Damit fördert die Kunstschule nicht nur das kreative Potential sowohl der jungen als auch älteren Teilnehmenden sondern auch ein kritisches Bewusstsein. Gerade das ist heute wichtiger denn je.“

Zugang zu den Angeboten

"Wir versuchen ständig, allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu unseren Angeboten zu ermöglichen.“ Deshalb bietet die Kunstschule auch Kurse in Baccum, Emsbüren und Spelle an und das sogar in den Schulferien. Die Palette reiche von den Tieren im Walde, den kreativen Waldkursen bis hin zur Insektenwerkstatt (Baccum). Für die Jüngsten werden insbesondere Malkurse an Nachmittagen angeboten. Und in Spelle heißt es auch schon mal „Tiere außer Rand und Band" oder “Wer bringt in Australien eigentlich die Ostereier?“ Außerdem gibt es einen Krabbelkinder-Kreativtreff mit Mama und/oder Papa.

Anzeige Anzeige

Auch für Senioren

Doch nicht nur für Kinder öffnet sich die Tür der Kunstschule Lingen. Vom Jugendlichen bis hin zum Senior bestehen Möglichkeiten, kreativ zu werden und sich mit verschiedensten künstlerischen Techniken und Materialien auseinanderzusetzen. „Für viele ist dies neben der kreativen Betätigung auch eine gute Möglichkeit mit anderen Kursteilnehmern ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu ermuntern, dabei zu bleiben und untereinander Ideen auszutauschen.“ Kreativität und Kunst kennen keine Grenzen auch im Alter nicht. „Bei uns ist es eben klabauterbunt", bestätigt Frau Sievers lächelnd, öffnet die Türe zur Kunstschule und lässt den Frühling rein.