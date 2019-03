Baccumer Bürgerpreis: Ortsrat beweist ein gutes Händchen

Lingen. Ein gutes Händchen beweist der Baccumer Ortsrat bei der Auswahl seiner alljährlichen Träger des Bürgerpreises.

Das war auch dieses Mal nicht anders. Mit Inge Roling und Klara Schwerdt-Schulte standen zurecht zwei Frauen im Vordergrund, die diesen ansonsten lieber meiden. Im Stillen, aber umso wirkungsvoller sind sie maßgeblich am Gelingen der Sternsingeraktion im Ortsteil beteiligt. Und das seit fast 20 Jahren. Beide verstehen ehrenamtliches Engagement nicht als projektbezogenen, zeitlich überschaubaren Einsatz, sondern als Daueraufgabe. Das ist durchaus nicht mehr selbstverständlich.

In Zeiten wie diesen, wo die Wörter Kirche und Missbrauch häufig genug in einem Satz verwendet werden, ist die Auszeichnung für die beiden Frauen aber auch in anderer Hinsicht bedeutsam. „Die“ Kirche ist viel mehr als die Summe ihrer Skandale. Dazu gehören eben auch und vor allem Menschen, die aus einer zutiefst christlichen Grundüberzeugung heraus handeln, haupt- oder ehrenamtlich. Wie Inge Roling und Klara Schwerdt-Schulte.