Lingen. Inge Roling und Klara Schwerdt-Schulte sind die beiden Trägerinnen des Baccumer Bürgerpreises 2019. Warum die Auszeichnung an zei "Königs-Macherinnen" gegangen ist, machte der Pastorale Koordinator Dirk Tecklenborg in seiner Rede beim "Baccumer Jahrestreff" des Ortsrates deutlich.

Königinnen und Könige hätten schon immer eine Faszination auf die Menschen ausgeübt, meinte Tecklenborg und erinnerte dabei an den aktuellen Deutschlandbesuch des niederländischen Königspaares in Deutschland. Königlichen Besuch gebe es aber auch jedes Jahr in Baccum, Ramsel und Münnigbüren, wenn die Sternsinger unterwegs seien und den Segen Gottes an die Haustüren bringen würden. "Weltliche Könige und Sternsinger-Könige haben eines gemeinsam: Sie brauchen Königs-Macher", betonte Tecklenborg. Oder Macherinnen wie Inge Roling und Klara Schwerdt-Schulte.

Einsatz für die Sternsinger

Für diese beiden hat sich der Ortsrat entschieden, weil sie seit gut 20 Jahren in herausragender Weise die Sternsinger alljährlich auf ihre Aufgabe vorbereiten: Da müssen Gewänder gewaschen, Kronen gerichtet und repariert, Texte geübt, Waffelteig vorbereitet und Straßenlisten aktualisiert werden, zählte Tecklenborg die Vielzahl der Aufgaben und Aktivitäten auf, die mit dem Namen der beiden Preisträgerinnen verbunden sind. "Solch ehrenamtliches Engagement kann nur gelingen, wenn man sich mit der Sache identifiziert. Und das tun Inge Roling und Klara Schwerdt-Schulte. Vom Anfang der Vorbereitungen bis zum Wegpacken der letzten Krone".

Tecklenborg sprach gleichzeitig den vielen Kindern und Jugendlichen - dieses Jahr waren es über 70 - seinen Dank für ihren Einsatz aus. Für die Baccumer Wirtschaftsförderung gratulierte Wilhelm Knollenborg den beiden Preisträgerinnen, die anschließend den kräftigen Applaus der zahlreichen Bürger im vollbesetzten Saal Hense entgegennahmen.

Bauen, Gewerbe, Wasser

Das Interesse an der Veranstaltung, die von Ortsratsmitglied Frank Diedrichs locker moderiert wurde, war erneut groß, weil sie Gelegenheit bietet, über kommende Entwicklungen zu informieren. Dies tagen Ortsbürgermeister Karl Storm, Oberbürgermeister Dieter Krone und der Geschäftsführer des Wasserverbandes Lingener Land, Reinhold Gels.

Ortsbürgermeister Storm verwies in seinem Ausblick auf 2019 unter anderem auf die Planungen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes in Ramsel. An der L57 werde ein kleines Gewerbegebiet entstehen. Bis zur Ansiedlung von Betrieben würden aber noch etwa eineinhalb Jahre vergehen, da erst der Flächennutzungs- und Bebauungsplan verändert werden müssten. Oberbürgermeister Dieter Krone verwies auf die dynamische Entwicklung der Stadt bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Die aktuell 57239 Einwohner stellten gegenüber dem Jahr 2010 ein Plus von 444 dar. Auch Baccum wachse. Mit 2688 Bürgern seien es 60 mehr als noch vor zwei Jahren. Reinhold Gels vom Wasserverband Lingener Land beschrieb die aktuelle Wasserversorgung in der Region und den Handlungsbedarf aus Sicht des Verbandes (wir berichteten).

Landjugend feiert

In der Versammlung im Gasthof Hense, die musikalisch vom Spielmannszug begleitet wurde, stellte sich außerdem Kerstin Lüken-Stoke vor. Die neue Leiterin der Kindertagesstätte in Baccum kommt aus dem Nachbarortsteil Bramsche. In der Kita steht die Erweiterung um eine fünfte Gruppe an, die Warteliste für 2019 ist nach ihren Angaben lang.

Eine ebenso lange Liste, aber voller Helfer für das nächste Landjugendfest, erhofft sich Madita Afting, zweite Vorsitzende der Landjugend. Das Fest findet Ostersonntag, 21. April, in Münnigbüren statt. Viel Applaus bekam sie für den Hinweis, dass die Landjugend der Baccumer Jugendfeuerwehr den Kauf eines Stromverteilers für deren Zeltlager finanziert hat.