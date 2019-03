Lingen. Die Leidenschaft für seinen Beruf treibt ihn weiterhin an: Am 4. März 1969 erhielt Hans-Peter Schmidt seine Zulassung als Rechtsanwalt. Bis heute, mit 77 Jahren, übt er sein "Hobby" aus – auch wenn sich seit dem ersten Tag in der Kanzlei seines Vaters viel getan hat.

Am vergangenen Montag war es soweit: Vertreter des Lingener Anwaltsvereins waren gekommen, die Rechtsanwaltskammer Oldenburg schickte jemanden – und auch Richter vom Amtsgericht kamen, was Hans-Peter Schmidt besonders freute. Sie alle überbrachten ihm Glückwünsche in einer kleinen Feierstunde, denn es war am Montag 50 Jahre her, dass Schmidt seine Zulassung als Rechtsanwalt bekommen hat.

"Das ist sehr selten und schon etwas Besonderes", sagte Jan J. Kramer, Präsident der Rechtsanwaltskammer Oldenburg, der Redaktion zum Berufsjubiläum von Schmidt, den Wegbegleiter eine Institution in der Stadt nennen. Er selbst kann sich mit seinen 77 Jahren nicht an Kollegen erinnern, die die 50 voll gemacht haben, und gibt zu: "Ich habe auch daraufhin gearbeitet, das zu erleben." Wobei Schmidt selbst die Juristerei ungern als Arbeit bezeichnet. Natürlich sei es das bei einer Vollzeitstelle, aber:

Mein Beruf ist mein Hobby, meine Leidenschaft – sonst würde ich es nicht mehr machen.





In Kontakt gekommen mit seinem "Hobby" ist Schmidt als Jugendlicher. Nachdem die Familie 1954 aus der DDR nach Lingen gekommen war, eröffnete sein Vater Hans-Walter eine Kanzlei. Das Porto wollte er sich sparen, deshalb schickte er den Sohn auf Botengänge. In die Fußstapfen des Vaters gedrängt worden sei er nicht, erzählt Hans-Peter Schmidt, "aber ich habe den Beruf interessant gefunden".

Plötzlich allein mit der Kanzlei

Deshalb studierte er Jura nach dem Abitur am Georgianum und stieg am 4. März 1969 beim Vater ein. Dieser erkrankte jedoch schnell – und 1972 stand er allein mit der Kanzlei da. Er fand einen Partner mit Gerhard Feldmann, der sich aus Neuss im Rheinland für die Stelle im heimischen Emsland gemeldet hatte. Gemeinsam bauten sie die heutige Kanzlei FSW Rechtsanwälte und Notare an der Lookenstraße auf. Dort sei er den neuen Partner mit 65 Jahren aber "zu alt geworden", erzählt er. Nach einiger Zeit als freier Mitarbeiter ging er – "nicht ganz freiwillig, aber ohne großen Groll".

Ans Aufhören habe er damals gedacht, doch dann fragte Anwaltskollege René Varelmann an, ob Schmidt nicht in der Kanzlei "Rechteffizient" voll einsteigen wolle – und "zum alten Eisen gehören wollte ich ja noch nicht". Zehn Jahre ist das nun her, und "das Team ist besser als ich es je erlebt habe".

Anzeige Anzeige

Viele Ehrenämter Neben seinem "Hobby" Juristei und seiner Familie mit Frau Christel ("sie hat mir den Rücken frei gehalten") und den Töchtern Silke und Mareike hat Hans-Peter Schmidt auch viele Ehrenämter bekleidet. So war er beispielsweise Gründungsmitglied und bis 2016 Vorstand der Johann-Alexander-Wisniewsky-Stiftung, Vorstand der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bonifatius-Hospitals Lingen (bis November 2018), im Vorstand der Lingener Bürgerstiftung sowie im Kirchenvorstand der Trinitatiskirchengemeinde und Vorsitzender des Kirchenkreistages.





Und so befasst er sich auch mit 77 Jahren noch in Vollzeit von morgens bis zum frühen Abend mit seinen Fachgebieten, dazu zählen Arbeits-, Familien-, Erb- und Handelsrecht. Verändert hat sich viel seit seiner Anfangszeit vor fünf Jahrzehnten. Überschaubarer sei alles gewesen. "Ich war mal der 14. Anwalt in Lingen, heute sind es um die 100", erzählt er. Unpersönlicher sei es geworden, auch wenn der Umgang miteinander weiterhin gut sei. Die Zeiten, in den man sich erst vor Gericht um die Sache gestritten und dann gemeinsam Kaffee im Café Lobenberg (heute Heilemann) getrunken habe, seien aber vorbei.





Unter seinen unzähligen Fällen waren einige bemerkenswerte. An einen Freispruch vor dem Bundesgerichtshof für einen Binnenschiffer, der auf dem Dortmund-Ems-Kanal einen Matrosen über Bord gestoßen haben sollte, erinnert er sich. Oder an ein jugoslawisches Mädchen, das bei Pflegeeltern bleiben wollte und dessen Abholung mit Mistgabeln verhindert wurde. Auch an die komplizierte Vertragsgestaltung für den Kauf des heutigen Campus-Geländes durch die Hochschule, den er als Notar einstielte.

Im Vordergrund habe für ihn stets gestanden, den Menschen zu helfen. Natürlich habe er davon leben müssen, aber im Schrank stünden eine ganze Reihe Akten, an denen er unter dem Strich nichts verdient hätte.

Wie viele Akten noch dazu kommen, ist offen. "Ich will es hier am Jahresende auslaufen lassen", sagt Schmidt zur Vollzeitstelle in der Kanzlei. Stundenweise "eine anwaltliche Tätigkeit" ausüben, das will er dann aber schon noch – es ist eben nicht nur Arbeit für ihn.