Lingen. Für Hundebesitzer heißt es ab dem 1. April: Hunde an die Leine nehmen. Bis zum 15. Juli gilt die Leinenpflicht, zum Schutz wildlebender Tierfamilien. Unabhängig von diesem Zeitraum gilt anderenorts in Lingen generelle Leinenpflicht.

Speziell in der Fußgängerzone in Lingen sollten Hundehalter darauf achten, ihre Hunde anzuleinen, weist Katrin Möllenkamp, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, Recht und Ordnung, in einer Pressemitteilung hin. Auch in Naherholungsgebieten – wie am Telgenkampsee, am Dieksee, auf dem Leinpfad entlang des Kanals, im Emsauenpark oder im Brunnenpark – müssen Hunde angeleint werden.

Verschärfte Regeln auf Spielplätzen

Gleiches gilt für Hunde bei größeren Menschenansammlungen, zum Beispiel bei Volksfesten, Märkten oder Straßenumzügen sowie in der Nähe von Spielplätzen, Sportanlagen, Kindergärten und Schulen. Außerhalb der genannten Flächen sollte ein nicht angeleinter Hund auf jeden Fall immer unter Aufsicht geführt werden, so dass keine Menschen oder andere Tiere angesprungen oder angegriffen werden können. Spielplätze, Sportanlagen, Kindergärten und Schulen dürfen laut Möllenkamp Hundehalter ohnehin nicht mit ihren Hunden betreten.

Bald Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit

Verschärft wird diese Regelung in der Zeit vom 1 April bis 15. Juli. Es ist die sogenannte Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit. In diesem Zeitraum müssen Hundehalter ihre Tiere auch in Lingen in Waldgebieten sowie der übrigen freien Landschaft an der Leine führen. „Auf diese Weise soll wildlebenden Tieren ermöglicht werden, in Ruhe zu brüten und ihren Nachwuchs ohne Gefährdungen aufziehen zu können“, erklärt Möllenkamp. Geregelt wird diese besondere Schutzzeit in Paragraph 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung. Ausgenommen von der Regelung sind Hunde, die zur Jagdausübung, als Rettungs- oder Blindenführhunde sowie von der Polizei eingesetzt werden.

Geldbuße droht

Wer sich nicht an die Leinenpflicht hält, muss mit einer Geldbuße rechnen. „Ob mit oder ohne Leine: Für jeden Hundehalter gilt übrigens auch, die Häufchen ihrer Vierbeiner von Gehwegen und Grünanlagen zu entfernen. Ohne diese Tretminen können alle das Wetter bei einem Spaziergang genießen“, sagt Möllenkamp.