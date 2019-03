Lingen. Ursprünglich sollte der Umbau des Emslandsmuseums 2018 beginnen. Doch weil andere Bauvorhaben wie Kitas Vorrang hatten, verschob sich das Projekt – auch, weil sich höhere Kosten abzeichneten. Nun soll es bald losgehen und es wird deutlich: Die Kosten für den An- und Umbau sind stark gestiegen.

Dass sich am Emslandmuseum etwas tun muss, ist seit Jahren offensichtlich: An dem Gebäude, in dem Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck und sein engagiertes Team wirken, gibt es erhebliche bauliche Mängel. Barrierefrei ist der zur Burgstraße gelegene Eingang nicht, ebenso wenig die Toiletten. Einen Raum speziell für Vorträge oder andere Veranstaltungen oder für Gruppenarbeiten? Gibt es nicht.







Aufgrund der ambitionierten Herangehensweise von Eiynck und seinem Team locken die Ausstellungen und Veranstaltungen zur Geschichte in der Region jedoch viele Gäste, "immer mehr Besuche" ausgemacht hat auch die Lingener Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage zu den Sitzungen des Kulturausschusses am Dienstag, 12. März, und des Planungs- und Bauausschusses am Mittwoch, 13. März. Beide Ausschüsse sollen grünes Licht für die Umgestaltung und Erweiterung des Museums geben soll.

Ebenso schnell klar wie der Handlungsbedarf war zu Beginn der Planungen, dass eine Lösung im bestehenden Gebäude nicht möglich ist. In einem Architektenwettbewerb suchte die Stadt im 2017 nach dem besten Plan für das Museum und fand ihn in dem Entwurf des Architekturbüros BDA aus Osnabrück.





Doch nur wenige Monate später war klar, dass die Umgestaltung des 1925 vom Lingener Baumeister Hans Lühn errichteten Gebäudes und der Anbau teurer würde als es die ersten öffentlichen Zahlen erwarten ließen. Weil es sich um ein Museum des Landkreises Emsland handelt, teilen sich Kreis und Stadt die Kosten. Insgesamt schaufelten beide Seiten rund 1,1 Millionen Euro in ihren Haushalten frei. Im August 2018 betonte Stadtbaurat Lothar Schreinemacher jedoch schon:

Wieviel noch draufgelegt werden muss, wissen wir nicht.





Diese Unsicherheit begründete Schreinemacher damit, dass die Gründung für den Anbau sehr aufwendig und kostenintensiv sei, weil das Emslandmuseum direkt am Stadtgraben liegt. Wie viel mindestens draufgelegt werden muss, ist aber nun deutlicher, da der Entwurf weiter ausgearbeitet worden ist und der Kulturausschuss am Dienstag und der Planungs- und Bauausschuss am Mittwoch jeweils in öffentlicher Sitzung darüber abstimmen sollen, ob das Emslandmuseum auf Basis der Vorplanungen umgestaltet wird.





Geschlossen werden soll der bisherige Eingang an der Burgstraße, der neue Haupteingang ist gegenüber des Kutscherhauses vorgesehen, ebenso ein Eingang zum SKF-Gebäude hin. Im Foyer sollen die technische Zentrale und ein Shop Platz finden; dazu eine Garderobe und Besuchertoiletten. Barrierefrei soll es von dort in die Ausstellung gehen, die den Planungen zufolge im alten Gebäudeteil bleibt. Im Obergeschoss des Anbaus soll es einen Vortrags- und Versammlungsraum sowie einen Gruppenarbeitsraum für Museumspädagogik geben. Geplant sind moderne Veranstaltungstechnik und ein Fahrstuhl.

Mehrere Verbesserungen

Die Stadtverwaltung erhofft sich durch diese Umgestaltung gleich mehrere Verbesserungen für das Emslandmuseum: Barrierefreiheit, mehr Aufenthaltsqualität, bessere Möglichkeiten für Museumspädagogik und Veranstaltungen, ein attraktives Erscheinungsbild des Gebäudes in Richtung Pferdemarkt und bessere Funktionsabläufe im Museumsbetrieb.

Mehr als doppelt so teuer

Die nun angestrebte Lösung hat jedoch ihren Preis, und der liegt – wie von Schreinemacher und auch von Stadtkämmerin Monika Schwegmann im vergangenen Jahr angedeutet – wesentlich höher als die bisher öffentlich genannten Zahlen. Nach dem ersten Ansatz von 1,1 Millionen Euro, an dem auch einige Stadtratsmitglieder schon Zweifel hegten, beziffert die Lingener Stadtverwaltung die Kosten für den Um- und Anbau nunmehr auf 2,6 Millionen Euro, der Zuschuss des Landkreises beträgt laut Verwaltungsvorlage 1,3 Millionen Euro. Hinzu kommen 104.000 Euro Eigenleistungen. Die entsprechenden Hausmittel stehen zur Verfügung, heißt es in der Begründung zum Beschlussvorschlag.