Zu Recht verärgert über Verzögerung bei Bombensprengung in Lingen

Viel zu tun gab es für die Einsatzkräfte der Polizei bei der Evakuierung nach dem Bombenfund in Lingen. Foto: Julia Mausch

Lingen. Zu Recht verärgert sind Tim Geber und Claudia Kalkmann über diejenigen, die am Abend des 31. Januars mutwillig für die vielen Verzögerungen bei der Sprengung des Blindgängers am Alten Hafen in Lingen gesorgt haben