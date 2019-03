Lingen. Ganz besondere musikalische Ereignisse werfen oft schon frühzeitig ihre Schatten voraus. so auch diesem Falle. Es geht um Trompete und Orgel, um ein Konzert mit Ludwig Güttler, der mit seinem Organisten Friedrich Kircheis nach Lingen in die Kreuzkirche kommt, unterstützt von einem weiteren Trompeter, Johann Clemens.

„Trompete & Orgel“ – gelten seit Jahrzehnten als eine beliebte Kombination bei Spielern und Zuhörern. Als besondere Attraktion in diesem Jahr kommt am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr, Ludwig Güttler mit seinem Organisten Friedrich Kircheis nach Lingen in die Kreuzkirche, unterstützt von einem weiteren Trompeter, Johann Clemens.

Ludwig Güttler zählt als Solist auf Trompete und Corno da caccia zu den erfolgreichsten Virtuosen der Gegenwart. Durch seinen vielfältigen Wirkungskreis hat er zudem ein weltweites Renommé als Dirigent, Forscher, Veranstalter und Förderer erworben. Nach dem Studium in Leipzig war er zunächst Solotrompeter des Händel-Festspiel-Orchesters Halle, später an der Dresdner Philharmonie. Daneben wirkt er als Professor an der Dresdner Musikhochschule. Als Solist und Dirigent mehrerer eigener Ensembles begeistert er im In- und Ausland, zahlreiche Aufnahmen und Auszeichnungen krönen seine großartigen Leistungen, zuletzt 2017 der Sächsische Verdienstorden.



Johann Clemens wurde 1983 in Herrnhut in Sachsen geboren, seit 2007 ist er Mitglied des Blechbläserensembles Ludwig Güttler und der „Virtuosi Saxoniae“.

Friedrich Kircheis studierte an der Leipziger Musikhochschule und ist seit 1971 als Kantor und Organist tätig. 1972 war er Preisträger beim IV. Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig. Seit 1979 konzertiert er als ständiger Partner an der Orgel mit Ludwig Güttler.





Eintrittskarten können bereits. im Pfarrbüro am Universitätsplatz, bei Buchhandlung Holzberg und befi der Tourist Info Lingen, Telefon 05919144-144 erworben werden. Sie kosten 35 Euro bei freier Platzwahl.

Anzeige Anzeige