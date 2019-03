Lingen. Der Drang nach Freiheit und einem selbst gestalteten Leben ist groß. Wie schwer, manchmal aber auch leicht und locker so ein Leben für junge Leute sein kann, beinhaltet das Schauspiel "Auerhaus", das heute, 8.März, um 20 Uhr im Lingener Theater aufgeführt wird.

Endlich ist es soweit. Sechs Jugendliche haben es geschafft. Das Leben kann beginnen und wie soll es sein? Sie wollen alles ganz anders machen, nicht so leben wie die meisten Leute, nicht so, als wenn man einen Ordner aufgeklappt, in dem die Reihenfolge ihrer kostbaren Lebenszeit aufgelistet ist: ."Birth-School-Work-Death".So geht das auf keinen Fall, darüber sind sie sich einig und ziehen nun alle zusammen in ein Haus, eine Schüler-WG auf dem Lande.

Our House

Aus ihrem englischen Begriff "Our House", macht die ländliche Bevölkerung "Auerhaus", weil sie eben kein Englisch kann. Gemäß des erfolgreichen Jugendromans "Auerhaus"von Bov Bjerg aus dem Jahr 2015 wird das Publikum auch im Schauspiel mit der Produktion des Euro Studios Landgraf in Kooperation mit dem tjg theater junge Generation Dresden (Bühnenfassung Kathi Loch) mitgerissen und beunruhigt, zumal es erfahrungsgemäß nicht gutgehen kann, als junge Wilde in ein verwaistes dörfliches Haus zu ziehen. Aber das ist es nicht allein.

Schwere Belastung

Die WG hat ein Problem zu lösen, denn einer von ihnen, Frieder, ist lebensmüde, hat schon einmal versucht, sich umzubringen. Er hadert immer noch mit sich und hinterfragt, warum er eigentlich überhaupt leben sollte. Eine schwere Belastung für die Gruppe, in der jeder einzelne auch einmal nach dem eigenen Gusto seine Tage gestalten möchte. Aber nichtsdestotrotz Frieder muss gerettet werden. Auf ihre Art leben die jungen Leute gemeinsam gegen dieses Problem an, amüsieren sich, proben das Stehlen und den Aufstand - alles gemeinsam. Aber, das kann natürlich nicht immer so weitergehen... - Ein spannender Theaterabend, der alle Generationen anspricht. Karten gibt es noch an der Abendkasse.