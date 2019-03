Lingen. Als der kleine Bennet Anfang März mit seinem Spielzeugtraktor auf der Terrasse eine umgekippte Liege ein Stück beiseite schiebt, findet er darunter ein Stück rostiges Metall. Bei seinen Eltern Claudia Kalkmann und Tim Geber kommen sofort die Erinnerungen an die Bombensprengung Ende Januar am Alten Hafen zurück.

Kalkmann und Geber, die in einer Penthousewohnung an der Lindenstraße nahe des Alten Hafens wohnen, können den Fund von Bennet zunächst nicht einordnen. "Ich habe zuerst garnicht kapiert, was er da anschleppt", sagt Geber. Doch dann kommt ihm und seiner Lebensgefährtin eine Vermutung, um was es sich bei dem Fund ihres zweieinhalb Jahre alten Sohns handelt: einen Splitter des am 31. Januar kontrolliert gesprengten Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Thomas Bleicher, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen, bestätigt diese Vermutung. "Bei diesem Metallsplitter handelt es sich definitiv um einen Bombensplitter aus der Sprengung", sagt der Experte, nachdem er Bilder des Metallstücks gesehen hat.

Splitterflug von vielen Faktoren abhängig

Rund neun mal zwölf Zentimeter ist der Splitter groß, an seiner stärksten Stelle neun Millimeter dick und wiegt 273 Gramm. Die Kanten und Spitzen sind teils scharf wie ein Rasiermesser. "Auch bei einer kontrollierten Sprengung fliegen Bombensplitter nicht selten auch 1000 Meter und weiter", sagt Bleicher. Der Splitterflug sei von vielen Faktoren abhängig, die keine generelle Prognose auf die tatsächliche Flugweite zulassen würden. Bleicher nennt beispielsweise die Größe des Kampfmittels, die Lagetiefe im Erdreich, die Schutzbebauung durch Gebäude, den Wind und die Überdeckung der Sprengstelle mit Schutzeinrichtungen wie Wasserkissen oder Sand.

Claudia Kalkmann wird beim Anblick des Splitters richtig klar, wie gefährlich die Sprengung der Bombe war. "Das ist schon echt heftig", sagt sie. Während der Evakuierung war sie mit Bennet, seinem damals erst zwei Wochen alten jüngeren Bruder und ihrem Lebensgefährten bei den Eltern in Langen. "Wir mussten lange warten, eher wir zurück in unsere Wohnung durften", erinnert sich Kalkmann. Immer wieder habe es Verzögerungen bei der Sprengung des Blindgängers gegeben. Einer der Gründe waren Menschen, die ihre Wohnungen nicht verlassen wollten. "Für diese Leute habe ich null Verständnis", sagt Geber. Und auch Kalkmann ärgert sich über solches Verhalten: "Ich finde, man hat den Anordnungen Folge zu leisten. Andere leiden unter denjenigen, die das nicht machen."



Ziel war Verhinderung von Personenschäden

Tim Geber glaubt nicht, dass die Stadt den Evakuierungsradius willkürlich festgelegt hat. Kampfmittelbeseitiger Bleicher bestätigt dies: "Die zuständige Gefahrenabwehrbehörde ordnet den Sicherheitsradius an, der auf einer Empfehlung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes basiert." Wenn der Blindgänger unkontrolliert explodiert wäre, hätten die Folgen weitaus schlimmer sein können. "Eine unkontrollierte Sprengung hätte zu noch größeren Sachschäden und bei einer nicht vollzogenen Evakuierung auch zu Personenschäden führen können", erklärt Bleicher. Die kontrollierte Sprengung mit einer Wasserüberdeckung am Alten Hafen habe zum Ziel gehabt, die Sprengschäden auf ein Minimum zu reduzieren. Bei der Einsatzsituation – Bombe mit chemisch unterstütztem Langzeitzünder und dichter Bebauung – sei nur eine Begrenzung von Sachschäden möglich gewesen. "Vorrangiges Ziel war die absolute Verhinderung von Personenschäden", sagt der Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen.

Bombensplitter als Erinnerung einrahmen

Geber und Kalkmann sind froh, dass dies geglückt ist. Sie wollen sich den Bombensplitter, den Sohn Bennet gefunden hat, nun als Erinnerung an eine aufregende Nacht einrahmen. Und sie haben eine Hoffnung: "Es wäre schön, wenn es hier keine weitere Bombe mehr gibt."