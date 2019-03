Lingen. Die Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche wird die Frühjahrstagung der Deutschen Bischofskonferenz vom 11. bis 14. März in Lingen bestimmen. Davon zeigten sich Thomas Burke, Emslanddechant und Pfarrer der St. Bonifatius-Kirchengemeinde in Lingen, sowie Dekanatsreferent Holger Berentzen im Gespräch mit unserer Redaktion überzeugt.

Die Konferenz findet zum zweiten Mal in Lingen statt, erneut ist das Ludwig-Windthorst-Haus in Holthausen-Biene Tagungsort. Dort hatten sich die Bischöfe vor 20 Jahren, im Februar 1999, schon einmal getroffen. Damals ging es um die Haltung der katholischen Beratungsstellen zu Schwangerschaftskonflikten.

Das Thema Missbrauch sei so "massiv", dass es ganz oben bei den Gesprächen der Konferenz stehen werde, meinte Berentzen. "Die ganze Glaubwürdigkeit unserer Kirche steht auf dem Spiel", so die Einschätzung des Dekanatsreferenten. Pastor Burke verwies in diesem Zusammenhang auf die Pressekonferenz am kommenden Mittwoch im LWH zu dem Thema. "Alle wollen auf diese Fragen konkrete Antworten haben", so der Pfarrer von St. Bonifatius.

Maßnahmen gegen Missbrauch

Aktuell wird das Bistum Osnabrück von einem der größten Missbrauchsfälle in Niedersachsen erschüttert. Burke verwies darauf, dass es aber auch das Bistum gewesen sei, das Maßnahmen zur Aufarbeitung und Prävention eingeleitet habe. "Wir sind seit 2010 mit einem Präventions- und Schutzkonzept unterwegs", sagte der Geistliche. "Wir sind nie am Ende mit dieser Frage, aber der Weg ist richtig", beschrieb er den Umgang mit dem Thema Missbrauch.

Gerade im Präventionsbereich ist in dieser Hinsicht den Worten von Berentzen zufolge viel geschehen. Alle kirchlichen Mitarbeiter seien eingezogen, bis in die kleinste Gruppe hinein. Jeder Lagerleiter und Katechet, der mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, sei geschult worden. Das Thema werde intensiv diskutiert, "bis hin zu der Frage, welche Spiele im Zeltlager gespielt werden dürfen und ob die Küchenfrau ein Kind trösten darf, wenn es Heimweh hat."

Gottesdienst am Montag um 18.30 Uhr

Am kommenden Montag findet um 18.30 Uhr ein Eröffnungsgottesdienst in der St. Bonifatius-Kirche statt. "Bequem 600, ein bisschen eng 700", beschrieb Pastor Burke das Fassungsvermögen der großen Stadtkirche. Er geht davon aus, dass wie schon bei der Messe zum Auftakt der Bischofskonferenz 1999 kein Platz mehr frei sein wird. Der Kirchenchor unter der Leitung von Balthasar Baumgartner wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Hauptzelebrant ist Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. Er ist Vorsitzender der Konferenz.

Schweigemarsch

Das Thema Missbrauch wird auch vor und nach der Messe in Lingen präsent sein. Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) werden in einem Schweigemarsch durch die Innenstadt zur Kirche ziehen und Listen und Karten mit rund 30.000 Unterschriften an den Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode übergeben. Sie sind Teil der bundesweiten Aktion "Macht Licht an" der KFD. Sie soll einer Mitteilung zufolge Solidarität mit den Opfern klerikalen Missbrauchs zeigen und die Forderung der KFD an die Bischofskonferenz verdeutlichen: Missbrauchsfälle aufzuklären, verkrustete Machtstrukturen abzuschaffen, unabhängige Missbrauchsbeauftragte einzusetzen und die kirchliche Sexualmoral zu verändern.

Welt- und Ortskirche

Wie das Verhältnis der Weltkirche zu den Ortskirchen neu bestimmt werden kann, ist eine Frage, auf der sich Pfarrer Burke ebenfalls von der Bischofskonferenz Antworten erhofft. "Muss in Deutschland der gleiche Weg gegangen werden wie in einer Diözese in Afrika?", fragte der Emslanddechant. Die Zulassung von Frauen zum Priestertum zum Beispiel lasse sich in Europa ganz anders besprechen als auf dem afrikanischen Kontinent. "Auf bestimmte Fragen brauchen wir unterschiedliche Antworten, ohne dabei die Einheit der Kirche aufzugeben", sagte Burke.