Rheine. Nun steht es fest: Bei den am 8. Januar 2019 geborenen Tiger-Drillingen im Rheiner Zoo handelt es sich um zwei Mädchen und einen Jungen. Laut Pressemitteilung des Zoos fand jetzt die „Erstuntersuchung“ statt, bei der die Jungtiger ihre Schutzimpfungen und einen Chip zur Kennzeichnung erhielten.

Und dabei war es dann auch möglich, die Geschlechtsbestimmung vorzunehmen. Damit stellt sich nun die Frage nach Namen für die jungen Tiger, und die sollen in einer Aktion zugunsten des Schutzes der Tiger gefunden werden. Gegen ein Gebot, das mindestens 500 Euro je Tiger betragen muss, erhalten die Spender die Patenschaft für einen Tiger und die Möglichkeit der Namensgebung. Die drei höchsten Spendengebote, die an info@naturzoo.de bis zum 15. März eingereicht werden können, werden bei dieser „stillen Auktion“, den Zuschlag erhalten. Der gesamte dabei erzielte Erlös wird an Wildcats Conservation Alliance www.conservewildcats.org zur Verwendung von Tigerschutzprojekten auf Sumatra weitergeleitet.

Ein Recht auf ein „Treffen mit den jungen Tigern“ ergibt sich aus der Übernahme der Patenschaften allerdings nicht. Die Jungen erwiesen sich schon bei der ersten Inspektion als wahre Kratzbürsten, die von den Tierpflegern nur mit gewissen Mühen zur Behandlung fixiert werden konnten. Sie sind halt junge Wild- und keine Schmusekatzen.