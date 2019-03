Charity-Event "Track&Drivers": Liebe Schmarotzer, bleibt weg

Lingen/Nordhron. Die Tafel Lingen ist auf Spenden angewiesen. Gut, dass es Charity-Veranstaltungen wie „Track&Drivers“ gibt, die die Organisation unterstützen. Schlecht, wenn unter den Besuchern Schmarotzer sind.

Es hört sich an, wie ein schlechter Scherz und doch ist es Realität: Menschen besuchen ein Charity-Event, schlagen sich die Bäuche mit Essen voll, um dann gesättigt keinen Cent für Menschen zu spenden, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. So geschehen bei „Track&Drivers“ in Nordhorn, die Spendenquittungen belegen es. Die Veranstalter sind zurecht sauer über solch ein Verhalten: Es ist beschämend.

Jeder darf hierzulande spenden, muss es aber nicht, ohne gleich als „böse“ abgestempelt werden. Diejenigen, die sich dagegen entscheiden, sollten aber Charity-Events meiden, anstatt das Engagement ehrenamtlicher Helfer so schamlos auszunutzen. Charity-Events würde es nicht geben, wenn es nicht Bedürftige wie die Kunden der Tafel geben würde. Sich an deren Leid zu bereichern – sei es nur mit Essen – ist aber „böse“.