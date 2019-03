Lingen. Verwandtschaftliche Beziehungen erforschen und Stammbäume erstellen gehört zum Arbeitsalltag von Familienforschern oder Genealogen. Die Berufsgenealogin Ursula Krause wird auf Einladung der Lingener Familienforscher am Freitag, 22. März, in Lingen vorstellen, wie DNA-Tests diese Forschungsarbeit bereichern können.

"Die durch DNA-Tests möglichen Erkenntnisse sind seit mehreren Jahren das große Thema unter Familienforschern", erklärt der ehemalige Lingener Stadtarchivar Dr. Ludwig Remling in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Seit vielen Jahren ist er bei den Familienforschern aktiv und gehört zum dreiköpfigen Sprecherteam des Arbeitskreises. "Wir wollen mit dieser Veranstaltung auch jüngere und interessierte Personen ansprechen, die sich bisher noch nicht so aktiv um die Familienforschung gekümmert haben", ergänzt seine Sprecherkollegin Gerda Nichau aus Lünne.

Beim Vortrag der Berufsgenealogin wird es um die unterschiedlichen Vorteile gehen, die ein DNA-Test für die genealogische Forschung bringt und wie man mit den Ergebnissen weiter forschen kann. Ursula Krause wird dabei aufzeigen, wie man an Informationen aus Stammbäumen, Datenbanken und digitalisierten Forschungsquellen herankommt und wie man diese Informationen in den eigenen Stammbaum einfließen lassen kann.

DNA-Test und dann?

Zudem wird die Referentin aufzeigen, was die von Ancestry in Deutschland angebotenen genealogischen DNA-Tests beinhalten und wie man die Ergebnisse über die Stammbäume in Ancestry dazu nutzen kann, um bislang unbekannte Verwandte ausfindig zu machen. "Ich habe den Test bereits gemacht", erklärte Frau Nichau. Dabei seien "sehr interessante Ergebnisse" heraus gekommen.

Nach dem Vortrag besteht laut Nichau die Möglichkeit zum Austausch mit den Lingener Familienforschern bei einem Schnitzelbuffet (Anmeldung für das Buffet unter gerda.nichau@yahoo.de oder Tel. 0157 88446429). Der Eintritt zum Vortrag ist frei. "Unter allen Anmeldungen werden werden wir zudem drei DNA-Kits im Wert von jeweils 79 Euro verlosen", ergänzte Nichau.



Erfahrungsaustausch und Arbeitstreffen

Was aber machen die Lingener Familienforscher? "Der Arbeitskreis Lingener Familienforscher unterstützt Familienforschern bei Ihrem Hobby, die genealogischen Quellen für den Altkreis Lingen besser zu erschließen und leichter zugänglich zu machen", erklärte Remling. Der Arbeitskreis ist eine lockere Vereinigung von Personen aus Lingen und der Umgebung, der den Austausch untereinander fördern möchte.

Der Arbeitskreis trifft sich regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag im Monat um 17 Uhr im Lingener Stadtarchiv. Die Treffen beginnen gewöhnlich mit einem kurzen Vortrag, anschließend besteht die Möglichkeit, Probleme der Familienforschung mit Kollegen zu diskutieren und sich bei Experten Rat zu holen. "Anfänger und Interessierte sind zu diesen Treffen herzlich eingeladen", freuen sich beide über weitere Besucher.

Die Arbeitstreffen, die jeweils eine Stunde früher um 16 Uhr beginnen, dienen in erster Linie dem Arbeiten an Quellen sowie dem Erarbeiten von genealogischen Grundlagen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heimatverein-lingen.de und im Stadtarchiv unter Tel. 0591 9167110.