Beim Vortrag seiner Parteifreundin Sylvia Bruns hörte der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Beeck aufmerksam zu. Foto: Büro Jens Beeck

Lingen . Macht die Pflegekammer in Niedersachsen Sinn oder nicht? Zu diesem Thema hatte die FDP zu einem Diskussionsabend in die Gaststätte Klaas in Lingen eingeladen.