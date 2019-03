Am kommenden Mittwoch, 13.März, lfindet in der Buchhandlung Holzberg um 19.30 Uhr eine Lesung statt. Eva Maria Riedel wird Auszüge aus ihrem Buch "Kunst und Kultur –Lingen und Südliches Emsland – Porträts" vortragen. Foto: Riedel

Lingen. Begeisterung und viel Engagement, diese herausragenden Eigenschaften beihaltet das Buch "Kunst und Kultur – Lingen und südliches Emsland – Porträts von Eva Maria Riedel, das die Autorin am kommenden Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Holzberg in der Clubstraße vorstellen wird.