Lingen. Schüler der Holztechnik an den Gewerblichen Berufsbildenden (gbs) des Landkreises Grafschaft Bentheim haben in Nordhorn speziell angefertigte Tische für die World Robot Olympiad (WRO) an das Franziskusgymnasium in Lingen übergeben.

Laut Pressemitteilung des Franziskusgymnasiums ist die WRO ein internationaler Roboterwettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern möchte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in Zweier- oder Dreier-Teams gemeinsam mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben. Bei den Wettbewerben bauen die Teams vor allem Roboter mit dem Lego-Mindstorms-System, je nach Wettbewerbskategorie sind aber auch andere oder alle anderen Controller, Baumaterialien oder Programmiersprachen erlaubt.

Franziskusgymnasium richtet regionale Vorentscheide aus

Innerhalb dieses Wettbewerbs richtet das Franziskusgymnasium in Lingen 2019 die regionalen Vorentscheide in der „regular category“ und der „Football category“ aus. Nachdem im Jahr 2018 auch Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 des Beruflichen Gymnasiums Technik mit ihrer Lehrkraft und Organisatorin Simone Fimmen-Siltmann erfolgreich zum ersten Mal an der World Robot Olympiad in Westerkappeln teilgenommen hatten, entstand dort „nebenbei“ die Kooperation mit dem Gymnasium in Lingen, vertreten durch Franciskus van den Berghe.

Auftrag an die Schülerfirma "Holzbauteam"

In einem Gespräch während der Wartezeit der Lehrkräfte wurde deutlich, dass Mittel und Kenntnisse zum Bau der speziellen „Stadien“ (Tische für die Aufgaben der Lego-Roboter) in Lingen fehlten, die wiederum an den gbs durch die Abteilung Holztechnik vorhanden sind. Da das Lingener Gymnasium für die Vorentscheide an ihrem Standort mehrere solcher Tische benötigte, wurde der Auftrag zur Anfertigung dieser an die Schülerfirma „Holzbauteam“ der gbs vergeben. Dabei wurden ebenfalls zwei Tische für die eigene Schule angefertigt, da das Berufliche Gymnasium Technik der gbs im kommenden Jahr ebenfalls Ausrichter der regionalen Vorentscheide ist. In diesem Jahr werden an den gbs Vorentscheide in der „open category“ durchgeführt.

Unterstützung vom Elektrogroßhandel Moelle

Angefertigt wurden die Tische von den Schülerinnen und Schülern der Schülerfirma „Holzbauteam“ unter Anleitung der Lehrkräfte Jens Finsterbusch und Holger Diekmann. Elektroarbeiten wurden von Holger Böhm und Schülern der Berufsfachschule Mechatronik durchgeführt, wobei die Leitungen und Lampen vom Elektrogroßhandel Moelle kostenfrei beigesteuert wurden.

Landkreisübergreifende Kooperation?

In der offiziellen Übergabe der Stadien im Schulrestaurant der gbs sprachen sich beide Schulen für eine weitere Zusammenarbeit hinsichtlich der WRO aus. Auch sehen die Schulen Möglichkeiten der Berufsorientierung für interessierte Schüler, da die mitgereisten Schüler des Lingener Gymnasiums sich sichtlich beeindruckt von den Techniklaboren und der Ausstattung der gbs zeigten, welche sie unter normalen Bedingungen in der heimischen Schule selten antreffen. "Eine landkreisübergreifende Kooperation scheint hier durchaus möglich zu sein", heißt es in der Pressemitteilung.