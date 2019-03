Lingen. Die Stadtbibliothek Lingen geht mit der Zeit. Im vergangenen Jahr hat sie sich auf digitale Angebote konzentriert. Das teilte die stellvertretende Bibliotheksleiterin Simone Knocke beim Pressegespräch zur Vorstellung des Jahresberichts 2018 mit.

Seit Oktober haben die Nutzer der Stadtbibliothek dank der Förderung durch den Landkreis Emsland Zugriff auf die Tigerbook-App, die sicher und werbefrei einen umfangreichen Pool an Kindergeschichten bietet. Damit die Bibliothek auch für ältere Kinder und Jugendliche attraktiv bleibt, gibt es seit einem Jahr die heiß begehrten Switchspiele. Neu sind auch die Tonies, die zum Ausleihrenner geworden sind. Die kleine, flexibel einsetzbare Audio-Box funktioniert nicht mit üblichen Tonträgern, sondern mit kleinen Figuren (Tonies), die Geschichten erzählen oder Musik spielen, wenn man sie auf eine Tonspur setzt. „Das größte Lob für uns ist, wenn Kinder oder Jugendliche sagen: ‚Cool, das habt ihr auch?‘“, verrät Simone Knocke.

Medienbestand erneuert

Für die Kämmerin der Stadt Lingen Monika Schwegmann ist klar, dass sich die Bibliothek dem gesellschaftlichen Wandel anpassen muss. Deshalb wurde nach Auskunft des Bibliotheksleiters Josef Lüken anlässlich der kürzlich eingeführten Selbstverbuchung der komplette Medienbestand überprüft. „Im Laufe des letzten Jahres haben wir jedes Medium in die Hand genommen und dabei mehr als 17.000 nicht mehr gefragte oder veraltete Medien aussortiert“, sagte er. Dadurch sei Platz gewonnen worden und die Medien können besser präsentiert werden. „7400 Medien wurden neu in den Bestand aufgenommen“, ergänzte Lüken und wies darauf hin, dass alle Ausleihmedien mittlerweile mit RFID-Transponderetiketten versehen sind. „Erstmals ist der virtuelle Bestand höher als der physische“, stellte der Bibliotheksleiter fest. Neben 60.457 Printmedien und 13.113 Non-Books stehen den Nutzern 121.953 E-Medien (im Onleihe-Verbund NBib 24) zur Verfügung. „Die Onleihe-Plattform stieg weiter an, während die ‚physische‘ Ausleihe erwartungsgemäß leicht zurückging“, so Lüken. Bemerkenswert sei die hohe Ausleiquote bei den Bilderbüchern, besonders die Pappbilderbücher für die Kleinsten seien sehr gefragt.

Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen

Die Beliebtheit der Bilderbücher macht deutlich, dass die Bibliothek neben dem Fokus auf neue Medien die traditionellen Angebote nicht vernachlässigen darf. Deshalb werden wegen großer Nachfrage wieder Gesellschaftsspiele eingeführt. Die Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen bedeutet auch, dass sich die Funktion von Bibliotheken wandelt. Josef Lüken: „Bibliotheken haben als reine Ausleihorte ausgedient. Unsere Bibliothek ist schon lange zu einem Ort der Begegnung mit vielfältigen Aktivitäten geworden.“ Nach wie vor spielt die Leseförderung und damit die Zusammenarbeit mit den Schulen eine sehr wichtige Rolle. Simone Knocke nannte exemplarische den Bücher-Baby-Treff, den eine Pädagogin des Christophorus-Werkes leitet, die Bilderbuchvormittag der Fachschule St. Franziskus oder die wöchentliche Aktion „Bilderbücher kunterbunt“. Mit 233 Veranstaltungen zur Leseförderung in 2018 wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Angebote für Jung und Alt

Auch in diesem Jahr steht viel auf dem Programm. Die Umstellung auf die Selbstausleihe soll abgeschlossen werden, die Angebote für die Seniorenarbeit werden forciert, die Stadtbibliothek beteiligt sich zum 13. Mal ohne Unterbrechung am Julius-Club, im November findet wieder eine Kinderbuchwoche statt. Josef Lüken und Simone Knocke freuen sich auf ein spannendes Jahr.