Lingen. Die Ortsfeuerwehr Brögbern soll ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. Die Ausschreibungen für die Ersatzbeschaffung laufen, teilte Ortsbrandmeister Stefan Behlmann bei der Jahresdienstversammlung mit.

Im vergangenen Jahr war die Indienststellung neuen Löschfahrzeuges (LF 10) der Höhepunkt gewesen, so Behlmann im Feuerwehrhaus. Er berichtete zudem von neun Brandeinsätzen, sechs Hilfeleistungen und 34 Brandsicherheitswachen, zu denen die 39 Mitglieder der Einsatzabteilung ausrückten. Weit mehr 3000 Stunden seien ehrenamtlich geleistet worden.

Wahlen, Beföderungen, Ehrungen Wahlen: Beisitzer im Kommando: Felix Klus Beförderungen: Feuerwehrmann: Lucas Tyding, Johannes Scheffer

Oberfeuerwehrmann: Tobias Greiten, Felix Klus

Oberlöschmeister: Rainer Heinen

Hauptlöschmeister: Ansgar Könning Ehrungen: Ehrennadel der Feuerwehrunfallkasse Hannover in Gold: Bernhard Jürgens für 21 Jahre als Sicherheitsbeauftragter





„Die Anforderungen an unsere Feuerwehren werden immer größer und vielseitiger“, sagte Erster Stadtrat Stefan Altmeppen. Er sprach die Überlegungen von Rat und Verwaltung an, hauptamtliche Kräfte für die Feuerwehr Lingen einzustellen. „Mein besonderer Dank geht an die sehr aktive Jugendfeuerwehr“, so Altmeppen.

Für diese berichtete Jugendfeuerwehrwart Rainer Heinen: „Zwölf Jungen und fünf Mädchen gehören unserer Jugendfeuerwehr an.“ Mit den neun Betreuern hätten diese sich zu 20 Dienstabenden getroffen, an denen neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch Spiel, Spaß und Sport nicht zu kurz kamen. „Ein besonderes Erlebnis war für die Jugendlichen die Teilnahme am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Messingen“, sagte Heinen.

Ihren Dank richteten auch Michael Teschke (stellvertretender Ortsbürgermeister Brögbern), Stephanie Thyen (stellvertretende Ortsbürgermeisterin Clusorth-Bramhar) und Brockhausens Ortsvorsteher Stefan Koors an die Feuerwehrleute. Auf sie könne man sich immer verlassen.