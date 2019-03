Lingen. Weil der SC Baccum keinen Nachfolger für den langjährigen Vorsitzenden Reinhard Deermann gefunden hat, wird dieser bis auf Weiteres den Verein leiten.

Deermann hatte bereits zu Beginn der Amtsperiode in 2017 verkündet, sein Amt nach 20 Jahren nicht wieder antreten zu wollen. Insgesamt ist er sogar schon 27 Jahre ehrenamtlich für den SC Baccum aktiv. Trotz intensiver Bemühungen gelang es nicht, eine Nachfolger zu finden. In seinen mahnenden Worten bemängelte er die Bereitschaft, Führungsrollen einnehmen zu wollen, während das Ehrenamt an sich im SCB sehr gut funktioniere. Gerade seine Ehefrau Maria habe ihn aber überzeugt weiterzumachen. Mit stehendem Applaus honorierte die Versammlung diese Entscheidung und wählte ihn im Folgenden auch noch zum Sportler des Jahres. Der Leiter Finanzen Franz-Josef Schoo und Jugendleiter Marco Mengering erhielten ebenso das Vertrauen der Versammlung und wurden wiedergewählt.











Höhepunkt waren die Ehrungen. Silberne Verdienstnadel des KFV: Thorsten Wehlage; Urkunde von der Sportjugend Niedersachsen: Florian Kramer, Lena Weber; Ehrenamtszertifikat in Bronze vom KSB: Thomas Heinen, Matthias Kammertöns, Thorsten Krumpholz, Kathrin Mengering, Uwe Niebuhr, Jan Rolfes, Werner Schulte, Daniela Wenzel, Norbert Zwake; Ehrenamtszertifikat in Silber vom KSB: Ewald Löpker; Ehrenamtszertifikat in Gold vom KSB: Maria Deermann; Silberne Ehrennadel vom KSB: Achim Gilke, Reinhard Meiners; Goldene Ehrennadel vom KSB: Martina Lücke; Goldene Ehrennadel vom LSB: Reinhard Deermann;

Silberne Ehrennadel des SC Baccum für 25-jährige Mitgliedschaft: Jörg Blume, Ute Bürsken, Max Bürsken, Kevin Deermann, Thomas Temme (geb. Dobrzinski), Achim Gilke, Doris Gilke, Manuel Kuer, Simon Kuhl, Wolfgang Lücke, Tobias Voßmeyer, Nils Wellermann; Goldene Ehrennadel des SC Baccum für 50-jährige Mitgliedschaft: Klaus-Dieter Meemann

Sportler des Jahres: Reinhard Deermann; Fußballer: Kai Becker; Fußballerin: Lena Weber; Altherrenfußballer: Klaus Bloom; Jugendfußballer: Jakob Schaa; TT-Spieler: Sebastian Heile; Turnerin: Helga Stripp; Jugendturnerin: Sarah Hense .