Lingen. Um Unterstützung hat der Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim beim Vorstand des Lingener CDU-Kreisverbandes geworben. „Das Handwerk hat kein vernünftiges Image, daran müssen wir gemeinsam arbeiten“, sagte Reiner Möhle.

Der im Sommer neu gewählte Präsident war zu Gast bei der jüngsten Vorstandssitzung, wie der CDU-Kreisverband mitteilt. Demnach erläuterte er, dass insbesondere der Raum Osnabrück-Emsland „phantastisch aufgestellt“ und „wirtschaftlich sehr erfolgreich“ sei. Er sei stolz auf die vielen guten handwerklichen Betriebe in der Region. Im Bundesvergleich habe man im Durchschnitt eine sehr hohe Zahl an Arbeitnehmern pro Betrieb. „Wir sind sehr mittelständisch und breit aufgestellt“, hob Möhle hervor.

"Früher" Ruhestand, wenig Nachwuchs

Als größte Herausforderungen des Handwerks bezeichnete er den Kampf um die Fachkräfte. Es sei fatal, dass viele gute Handwerker bereits mit 62 Jahren in den Ruhestand gingen: „Diese Personen fehlen den Betrieben mit ihren Kompetenzen natürlich sehr.“ Als wichtigste Aufgabe bezeichnete der Handwerkspräsident aber das Ringen um den Nachwuchs. Deshalb richtete er seinen Appell an die politischen Vertreter, gemeinsam am Image des Handwerks zu arbeiten.

Verdienst inzwischen besser

In der Diskussion kam die Frage der konkurrenzfähigen Bezahlung auf. Diese sei inzwischen sehr gut, so Möhle, Gesellen und Meister würden deutlich mehr Geld verdienen, als es mit einigen akademischen Berufen möglich sei. Laut CDU-Mitteilung sei jedoch deutlich geworden, dass die Bezahlung alleine nicht ausreiche, um mehr junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Bärbel Löcken betonte, dass die Betriebe sich verstärkt bei jungen Menschen engagieren müssten, um früh das Interesse an handwerklichen Tätigkeiten zu wecken. „Die Kooperationen mit Schulen und mit den einzelnen Kommunen könnten noch ausgeweitet werden“, sagte sie.

Fühner: Handwerker müssen selbst werben

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christian Fühner wies auf die Verantwortung des Handwerks hin: „Arbeiten Sie daran, dass die Handwerker selber erzählen, dass ihr Job Freude bereitet, dass er attraktiv ist und dass man davon sehr gut eine Familie ernähren kann.“ Er darauf, dass die Berufsorientierung in den Schulen verbessert werden müsse. Das Niedersächsische Kultusministerium habe erste Maßnahmen umgesetzt, so dass in Zukunft auch an Gymnasien und Gesamtschulen mehr Berufsorientierung vermittelt werden muss. Dies sei eine Chance für das Handwerk.