Lingen. Der Kreisverband Lingen der Jungen Union (JU) hat einen neuen Vorsitzenden: Der CDU-Nachwuchs wählte Henrik Duchscherer zum Nachfolger von Andreas Krummen, der sich nicht erneut um das Amt beworben hatte. Zudem durfte die JU mit Hans-Gert Pöttering einen prominenten Redner begrüßen.

Gut 50 junge Christdemokraten waren einer Pressemitteilung zufolge zur Generalversammlung in den Neubau der Meyering Reisen GmbH in Schepsdorf gekommen. Sie wählten den 25-jährigen Duchscherer bei einer Enthaltung einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden. „Ich bin überwältigt von diesem Ergebnis, mit dem die Mitglieder in Vorleistung gegangen sind. Nun gilt es, die Arbeit aufzunehmen.“, sagte der Student der Verwaltungswissenschaften.

Der neue Kreisvorstand der Jungen Union Dem neuen Vorstand des Kreisverbandes Lingen der Jungen Union gehören an: Henrik Duchscherer (Vorsitzender)

Nico Baars, Jonas Roosmann (beide stellvertretende Vorsitzende)

Lena Vockes (Pressesprecherin)

Linda Herbers (Kreigeschäftsführerin)

Jannik Meese (Schatzmeister)

Franziska Perick (Mitgliederbeauftragte)

Simon Kölker, Emma Korte, Martina Pohlmann, Benjamin Bordasch und Christoph Kahle (alle Beisitzer)

Verabschiedet wurde aus dem Kreisvorstand Philipp Plogmann, der siebeneinhalb Jahre Schatzmeister war. Mit ihm schieden auch Imke und Merle Kropik, Tobias Dankert und Thomas Burrichter aus.









Neben den Wahlen zum Vorstand widmete sich die JU dem Thema „Die Einigung Europas – unsere Zukunft“, zu dem der ehemalige Präsident des Europäischen Parlamentes, Hans-Gert Pöttering, referierte. Er machte deutlich, dass es sich am 26. Mai um eine Schicksalswahl für die Europäische Union handele. Es gebe Gefahren von außen, durch Russland, China und Donald Trump, ebenso wie Gefahren von innen. „Das 21. Jahrhundert ist eures“, rief Pöttering den jungen Christdemokraten zu. „Sie sind an der Reihe, Ihre Generation muss sich für Europa einbringen und darf weder den rechten noch den linken Rändern das Feld in Europa überlassen.“