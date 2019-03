Lingen. Rund 34.000 Menschen haben am Karnevalswochenende bei den Umzügen in Bawinkel, Emsbüren und Lingen gefeiert. Die Polizei zieht abschließend aus ihrer Sicht eine insgesamt positive Bilanz des närrischen Treibens.

In Lingen haben sich laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim rund 4000 Besucher am Rosenmontag die 24 Wagen und Fußgruppen des Aufzuges angesehen. "Die polizeilichen Maßnahmen beschränkten sich dabei auf die Verkehrsregelung und einige Jugendschutzkontrollen", heißt es in der Mitteilung. Straftaten seien bislang nicht bekannt geworden. Während des Umzuges in Lingen und den anschließenden Feiern in der Innenstadt sei es durchweg ruhig geblieben.





Mit den Polizeiangaben zufolge jeweils 15.000 Besuchern waren die Umzüge in Bawinkel und Emsbüren wesentlich größer. "Nach einer ersten Auswertung hat die Polizei beim Straßenkarneval am Samstag in Bawinkel deutlich weniger Straftaten zu bearbeiten, als im Vorjahr" heißt es in einer Mitteilung. Das gemeinsam mit den Veranstaltern und den Genehmigungsbehörden überarbeitete Sicherheitskonzept habe sich nach Einschätzung des Einsatzleiters, Polizeihauptkommissar Christian Albert, absolut bewährt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen, das professionelle private Sicherheitsunternehmen und die Sperrung der B213 haben in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass die Gäste ausgelassen und sicher Karneval feiern konnten", erklärte der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes aus Lingen. Die Polizei habe insgesamt acht Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. "Neben zwei Körperverletzungen und zwei Diebstählen, wurden drei Beleidigungen aktenkundig. Weil ein Partygast ein bengalisches Feuer abbrannte, muss sich dieser wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt verantworten. Zwei aggressive und stark alkoholisierte junge Erwachsene mussten in Gewahrsam genommen werden", schreibt die Polizei. 2018 hätte es in Bawinkel eine deutlich schlechtere Bilanz, unter anderem mit zwei Sexualdelikten, gegeben.





Eine durchweg positive Bilanz zogen gestern die Veranstalter und die Polizei nach einem ruhigen und störungsfreien Karnevalsfest am Rosenmontag im Emsbürener Ortskern. "Die Polizei zählte bis in den Abend hinein insgesamt acht Straftaten, davon fünf Körperverletzungen, zwei Diebstähle und eine Sachbeschädigung", heißt es in einer Mitteilung. Dies seien ähnliche Zahlen wie im vergangenen Jahr. "Die enge Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und das bewährte Sicherheitskonzept haben maßgeblich zu einem ruhigen und störungsfreien Umzug geführt", erklärte Einsatzleiter Kriminalhauptkommissar Helmut Knieper, Leiter der Polizeistation Spelle. Der polizeiliche Einsatz habe neben der Sicherung des Karnevalsumzugs auch umfangreiche Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises Emsland umfasst. Auch die Rettungssanitäter hätten einige Male zu Hilfeleistungen, beispielsweise wegen übermäßigen Alkoholkonsums, ausrücken müssen.





