Lingen. Am zweiten Märzwochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm: Um die Rettung eines suizidgefährdeten Freund geht es in dem Theaterstück "Auerhaus", Inka Meyer zeigt sich in ihrem Programm als gezähmte Widerspenstige. Musikalisch gibt es Songs von Frank Sinatra, poetischen Rhythm&Blues und Rock. Und stöbern ist beim Lagerkehraus und einem Kunsthandwerkmarkt angesagt.

Das Stück Auerhaus nach dem Bestseller von Bov Bjerg feiert am Freitag um 20 Uhr den Tourneeauftakt im Theater an der Wilhelmshöhe. Das Bühnenwerk dreht sich um sechs Freunde, die Ende der 80er-Jahre in ein leerstehendes Haus aufs Dorf ziehen. Gemeinsam wollen sie sich um ihren selbstmordgefährdeten Freund kümmern und an einem selbstbestimmten Leben arbeiten.

Die gezähmte Widerspenstige

Im Rahmen des Internationalen Frauentages können sich Kabarettbegeisterte Samstag um 20 Uhr auf Inka Meyer mit ihrem Programm "Kill me Kate – Die gezähmte Widerspenstige" freuen. Der Abend startet um 19 Uhr mit einem Sektempfang im Theaterfoyer. Inhaltlich geht es um geht um Arbeit, Familie, Rente. Hochpolitisch – aber sehr, sehr komisch und auch für Männer zu empfehlen.

Lieder von Frank Sinatra

Sonntag gastiert das Blasensemble The Berrytones – Big Band Grafschaft Bentheim um 16 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe mit ihrem Programm „Frank Sinatra“. Musikalische Gäste sind Stefan Paßschroer und Chanaja Schulz.

Schatzsucher unterwegs

Für Kinder zwischen sechs und neun Jahren mit Begleitung findet Sonntag ab 15 Uhr im Kutscherhaus des Emslandmuseums eine Schatzsuche statt. Bei dem etwa neunzigminütigen Rundgang gibt es in den versteckten Winkeln und Schatztruhen des Museums jede Menge zu entdecken. Neben einer spannenden Spurensuche kommen dabei auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Person.

Lagerkehraus

Zu einem Paradies für Schnäppchenjäger verwandeln sich Samstag (10 bis 18 Uhr) sowie Sonntag (10 bis 17 Uhr) die Emslandhallen in Lingen. Freier Eintritt für den Lagerkehraus.

Poetischer Rhythm & Blues

Der anerkannte Experte des Rhythm&Blues Roland Berens ist Sonntag ab 18 Uhr zu Gast in der Alten Molkerei in Freren. In seiner Musik vereinen sich Blues, Folk, Jazz und anspruchsvolle akustische Elemente mit beeindruckenden deutschen Texten.

Plattdeutsches Theater



Die Theatergruppe der KLJB Langen führt Samstag und Sonntag um 19.30 Uhr das Stück "Modenschau in'n Ossenstall" im Jugendheim auf.

Stöbern ist angesagt

Der Speller Kunsthandwerkermarkt lädt Samstag und Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zum Stöbern ein 50 Aussteller präsentieren in der Oberschule Spelle unter anderem Bilder, Schmuck sowie Holz- und Näharbeiten.

A-Capella-Gruppe

Komplett ohne Instrumente singt das fünfköpfige Gespann "MitVox" Lieder über Schule, Urlaub, Politik, Sport und natürlich auch über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Auftritt ist am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr in der Festscheune Breloh in Emsbüren.

Rockige Musik

Stoppok ist Sänger, Musiker, Singer- und Songwriter und Gitarrist. Seine Musik ist eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm’n‘Blues und Country. Er singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder als kritischer Betrachter seiner Umwelt. Freitag tritt der Künstler um 20 Uhr in der Alten Weberei in Nordhorn auf.



Ausstellungen



In der Kunsthalle Lingen werden Samstag um 19 Uhr drei Ausstellungen eröffnet: Nel Aerts zeigt ihre Werke zum Thema "Der Schlangenbeschwörer", Melanie Bonajo ihre Videoausstellungen "Progress vs. Sunsets". Im Wasserturm werden Dokumente und Fotografien aus der Zeit des Atelier Kramer gezeigt.

Sonntag um 11.30 Uhr wird im Rathaus Emsbüren die Ausstellung "Malerei und Keramik" der Künstlerin Claudia Gemen eröffnet (bis 24. März).

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer neuen Ausstellung im Emslandmuseum an der Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober).



Im Foyer des Theaters in Lingen stellt der offene Künstlertreff Spelle seine Werke aus (bis 5. April).

Pia Rote stellt ihre Malereien im Rathaus Salzbergen aus.

Das Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) zeigt bis 29. März die Ausstellung "Passion – schafft Leiden". Carola Wedell zeigt ihre Plastiken und Zeichnungen.



Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren offiziell betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.