Frauen lassen Pfarrzentrum von Maria Königin in Lingen beben

Foto: KFD

Lingen. So stellt man sich Karneval vor: Keine langatmigen Begrüßungen von Ehrengästen, keine Ordensverleihungen, keine Muffel. Dafür jede Menge begeisterter Närrinnen. Das gab es laut einer Mitteilung der Kirchengemeinde am Donnerstag und Freitag beim Frauenkarneval im Pfarrzentrum der Gemeinde Maria Königin in Lingen.