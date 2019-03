Lingen. Der Elternverein Restrisiko Emsland, das Anti-Atom-Forum und der BUND rufen zu einem Schweigekreis in Lingen zum Gedenken an die Opfer der Reaktorkatastrophe von Fukushima in Japan auf. Die Katastrophe hatte sich am 11. März 2011 ereignet.

Der Schweigekreis findet am kommenden Montag, 11. März, von 18 bis 18.30 Uhr vor dem Alten Rathaus in Lingen statt. Dies teilten die Organisatoren in einer Erklärung mit. „Am 11. März 2011 kam es nach einem Erdbeben und Tsunami zur Atomkatastrophe in Japan mit Kernschmelze in drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima-Daiichi. 200.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. 50.000 von ihnen leben weiterhin in Behelfsunterkünften und weigern sich, in ihre verstrahlten Dörfer und Städte zurückzukehren“, so der Vorsitzende des Elternvereins Restrisiko, Gerd Otten.



Denn trotz aufwändiger „Dekontaminierung“ sei die Strahlenbelastung in den freigegebenen Gebieten vielerorts noch deutlich zu hoch und gefährde die Gesundheit, besonders für Kinder und Schwangere. „Diese Atomkatastrophe hat in Deutschland zum Atomausstiegsbeschluss geführt, das begrüßen wir", betonte Otten. Er müsse aber auch konsequent umgesetzt werden. Der Brand in der Brennelementefabrik von ANF in Lingen am 6. Dezember letzten Jahres hat nach seinen Worten deutlich gemacht, welche Gefahren und Risiken auch hier vor Ort für die Bevölkerung existieren würden. Dazu zähle auch der Betrieb des Kernkraftwerkes Emsland in Lingen. Auf diese Risiken wolle die Veranstaltung am 11. März ebenfalls aufmerksam machen.