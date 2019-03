Rosenmontagszug in Lingen braucht neue Ideen

Lingen . Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem bekannten Karnevalslied. Zeit also, Bilanz zu ziehen, was die Umzüge im südlichen Emsland anbelangt.

Da kommt die Stadt Lingen an der Erkenntnis nicht vorbei, dass sie in vielen anderen Bereichen Spitze sein mag – aber nicht, was die Klasse und Masse ihres Karnevalszuges am Rosenmontag anbelangt. Hier haben ihr die Umzüge in Bawinkel und Emsbüren schon längst den Rang abgelaufen, und zwar deutlich.

Die Abwärtsentwicklung des Lingener Rosenmontagszuges ist eine Tatsache, die niemandem verborgen bleibt, der den Zug alljährlich innerhalb von wenigen Minuten an sich vorbeiziehen sieht. Selbst Karnevalsfreunde aus Lingener Ortsteilen meiden den Umzug in der Stadt und nehmen lieber an den Veranstaltungen in Bawinkel und Emsbüren aktiv teil.

Die Schuld daran nur bei der Karnevalsvereinigung Lingen zu suchen, wäre sicherlich zu einfach. Um „Schuldige“ sollte es bei diesem Fest, das doch für ein paar Stunden in erster Linie Spaß und Frohsinn verbreiten soll, ohnehin nicht gehen.

Was ist also notwendig? Wenn der Rosenmontagszug in Lingen eine Zukunft haben soll, dann sollten sich alle Verantwortlichen ein Konzept überlegen. Dazu gehört, auf die Vereine zuzugehen, vor allem in den Ortsteilen, damit sie keinen Bogen mehr um Lingen machen. Intensive Werbung im Vorfeld ist ebenfalls unerlässlich. Und das Wichtigste: kreative Ideen mit Witz für den Umzug 2020.