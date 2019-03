Lingen. Nach 13 Wochen Nachfragebündelung ist es jetzt amtlich: „In Altenlingen wird das Glasfasernetz definitiv ausgebaut“, sagt Thomas Breer, Projektleiter der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser laut einer Mitteilung.

Wie hoch genau die Quote für Altenlingen ist, werde derzeit noch ermittelt. „Mit dem simplen Zählen der eingegangenen Verträge ist es dabei nicht getan“, sagte der Projektleiter. „Die Formulare müssen verifiziert werden, um beispielsweise Doppelbuchungen herauszufiltern.“ Wer sich bislang noch nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden hat, habe am 8. und 9. März letztmalig die Möglichkeit zu den vergünstigten Konditionen der Nachfragebündelung einen Vertrag im Deutsche Glasfaser Servicepunkt an der Meppener Str.116 abzuschließen. Anschließend schließe der Servicepunkt.

Tiefbauarbeiten beginnen demnächst

Nun beginnt für Deutsche Glasfaser die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. „In den nächsten Wochen werden wir festlegen, wo der Point of Presence, dieser ist die Hauptverteilstation des Netzes, aufgestellt und wie der Tiefbau ablaufen wird“, erläutert Breer weiter. Vom PoP aus würden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.