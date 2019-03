Lingen. Auf knapp 4000 hat die Polizei die Besucherzahl des Karnevalszuges geschätzt, der sich am Rosenmontag durch die Lingener Innenstadt geschlängelt hat.

Am Kreisverkehr beim Arbeitsamt nahmen die 24 Wagen und Fußgruppen des Zuges Fahrt auf. Dort warteten auch die ersten Zuschauer auf die süßen Wurfgeschosse des närrischen Volkes. Viele Kinder waren, im Gegensatz zur überwiegenden Zahl der Erwachsenen, bunt kostümiert in die Stadt gekommen, um Kamelle und anderes eifrig in den mitgebrachten Tüten zu verstauen.

Tanzgarde aus Nordhorn präsentiert sich glänzend

Im Zug gab es neben den obligatorischen, seit Jahren unverändert bewährten, Wagen der Lingener Karnevalsvereinigung mit den ehemaligen Prinzen und Prinzessinnen sowie mit der aktuellen Prinzessin Renate II. auch die Nordhorner Tollitäten Sonja IV. und Björn I. auf ihrem Prunkwagen zu bewundern. Glänzend präsentierte sich auch die stark auftretende Tanzgarde aus der Grafschafter Nachbarstadt.

Stadt mit umwerfend originellem Motto

Mit von der Partie waren wieder die Kindergartenväter aus Laxten, an deren Yacht "Lax 19" ein Bollerwagen, begleitet von kleinen Weihnachtsmännern und Engelchen hing, die "Ho Ho Ho – Frohes Helau" als Motto gewählt hatten. Rat und Verwaltung der Stadt Lingen hatten ihrem Wagen in diesem Jahr mit dem umwerfend originellen Motto "Wir wollen in die Zukunft schauen, dafür neue Kitas und Schulen bauen" versehen.

Die gelben Säcke sind wieder in der Stadt

Die "Spaßmakers ut Bawinkel" trugen das leidige Thema "Remondis und die gelben Säcke" wieder in die Stadt. Und auch das 135-Millionen-Wrack "Gorch Fock", das ebenfalls bereits am Samstag durch Bawinkel gesegelt war, hatte ein klares Motto. Weitere Wagen, auf den einfach nur Party gefeiert wurde, sowie ein Smart mit Oktoberfestlackierung und ein Eiswagen, vervollständigten den Lingener Karnevalszug 2019. Dieser fand seinen Abschluss mit einer Party in der Tanzgalerie Lorenz.

Polizei mit Verlauf des Umzuges zufrieden

Die Polizei war mit dem Verlauf des eigentlichen Umzuges in Lingen zufrieden. "Es war während des Umzuges sehr, sehr ruhig", erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim auf Nachfrage unserer Redaktion. Es habe keine polizeilich relevanten Zwischenfälle gegeben.





