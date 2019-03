Lingen. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat die Hoffnung ausgedrückt, dass die Bischofskonferenz in Lingen in einer "ehrlichen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch" weiter vorangehen möge. Die Konferenz kommt an diesem Montag in der katholischen Bildungsstätte Ludwig-Windthorst-Haus zusammen.





Heiner Wilmer Heiner Wilmer kommt aus Schapen im Landkreis Emsland, wo er am 9. April 1961 geboren wurde. Der 57-jährige ehemalige Generalobere der Herz-Jesu-Priester mit 2300 Mitbrüdern in 42 Ländern ist seit dem 1. September 2018 Bischof von Hildesheim. Im Emsland ist Wilmer vor allem durch seine Zeit als Leiter des Gymnasiums Leoninum in Handrup zwischen 1998 und 2007 bekannt. Das Ringen um den Glauben und sein Verhältnis zu Gott zieht sich wie ein roter Faden durch Wilmers Biografie. Dazu gehören auch Glaubens- und Selbstzweifel in früheren Abschnitten seines Lebens, die er 2013 in dem Buch „Gott ist nicht nett“ verarbeitet hat. Ein weiteres Buch, das Wilmer 2018 geschrieben hat, heißt „Hunger nach Freiheit“ und stellt Mose und seine „Wüstenlektionen zum Aufbrechen“ in den Mittelpunkt. Wilmer wagte diesen Aufbruch mit einer ganzen Schulgemeinschaft, als er sich im Jahr 2000 mit den Schülerinnen und Schülern des Handruper Gymnasiums nach Spanien aufmachte – auf den Jakobsweg.





Das Interview im Wortlaut:

Bischof Wilmer, die Deutsche Bischofskonferenz vom 11. bis 14. März in Lingen ist für Sie auch eine Gelegenheit, für ein paar Tage in ihre Heimatregion zurückzukehren. Haben während der Konferenztage etwas Zeit für ein Treffen mit der Familie und mit Freunden?

Ich möchte das machen, ja. Mein Heimatort Schapen ist schließlich gleich um die Ecke.

Ihre Weihe zum Bischof von Hildesheim ist inzwischen rund sechs Monate her. Sind Sie dort auch im übertragenen Sinne „angekommen“?



Das bin ich absolut. Ich fühle mich sehr wohl. Die Menschen haben mich wirklich herzlich aufgenommen: im Bischofshaus, am Hildesheimer Domhof und auch überall sonst im Bistum Hildesheim, das ja so groß ist wie Belgien und vom Harz bis an die Nordsee reicht.

Aktuell dominiert die Missbrauchsdebatte die Diskussion in der katholischen Kirche. In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger haben Sie Ende 2018 davon gesprochen, dass der Missbrauch von Macht ‚in der DNA der Kirche‘ steckt und ein radikales Umdenken gefordert. Welche Impulse erhoffen Sie sich vor diesem Hintergrund von der Bischofskonferenz in Lingen?

Ich erhoffe mir, dass wir in der ehrlichen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in unserer Kirche weiter vorangehen. Es geht um Gerechtigkeit für die Betroffenen, die unter den Folgen der schrecklichen Verbrechen leiden. Schließlich steht bei der christlichen Botschaft der Mensch im Mittelpunkt, nicht die Institution.

Was wünschen Sie sich persönlich von der Konferenz?

Ich freue mich auf den Austausch mit meinen Amtsbrüdern. Für mich ist es die zweite Vollversammlung, an der ich als Bischof von Hildesheim teilnehme. Da geht es für mich immer auch noch darum, diejenigen Bischöfe besser kennenzulernen, mit denen ich bisher noch nicht so viel Kontakt hatte.

Viele Laien engagieren sich auf unterschiedlichen Ebenen in der Kirche, haupt- und ehrenamtlich. Wie kann es gelingen, sie angesichts des Priestermangels noch mehr in die Verantwortung einzubinden, ohne sie gleichzeitig zu überfordern?

Das geht nur mit ganz viel Wertschätzung. Die Katholikinnen und Katholiken, die sich ehrenamtlich engagieren, sind immens wichtig. Vor so viel Engagement kann ich als Bischof nur den Hut ziehen. Ich bin dafür, dass wir haupt- und ehrenamtliche Laien in unserer Kirche mehr in Entscheidungen einbeziehen. Das Prinzip, dass immer von oben nach unten agiert wird, funktioniert nicht mehr. Ich bin für Schulter an Schulter.