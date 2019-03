Lingen/Nordhorn. 1000 Besucher sind 2018 zum Charity-Event "Track&Drivers" nach Nordhorn gekommen. Ein positives Ergebnis, gäbe es da nicht einen Haken: "Weniger als 200 Menschen haben gespendet", sagt Kurt Strube. Der Lingener Geschäftsmann ist enttäuscht – und zieht nun Konsequenzen.

Kurt Strube liebt schnelle Autos. Egal ob an seinem Wohnort Wietmarschen-Lohne oder auf dem Nürburgring, wo er jedes Jahr am 24-Stunden-Rennen teilnimmt. Gerade in der Sommersaison kommen Autofans wie Strube auf ihre Kosten, wenn die Straßen frei von Schnee und Eis sind. Es war 2010, als er mit Rainer Hackmann auf die Idee kam, Bekannte zum Saison-Start einzuladen. "Es sollte so eine Art ,Reifenaufwärmen' werden", erinnert sich Strube, der in Lingen das Sicherheitsunternehmen WWS Strube führt. (Weiterlesen: Nach Schredder-Aktion: Lingener Unternehmen bewacht Banksy-Bild)

Das Interesse war groß, 50 Gäste meldeten sich zur Fahrt auf dem Verkehrsübungsplatz der Euregio-Verkehrsakademie in Nordhorn-Hesepe an und spontan dachten sich Strube und seine Mitstreiter aus, das Sicherheitstraining mit etwas Nützlichem zu verbinden: Sie wollten Geld für den guten Zweck spenden. Der Empfänger war mit der Tafel Lingen schnell gefunden. 9000 Euro kamen bis zum Nachmittag zusammen. Die Charity-Veranstaltung "Track&Drivers" war geboren – und findet 2019 zum elften Mal statt. (Weiterlesen: Rasen für einen guten Zweck in Nordhorn)



1000 Besucher – 200 Spender

Ob McLaren, Ferrari, Porsche oder Aston Martin: Jedes Jahr können die Teilnehmer auf dem Verkehrsübungsplatz in 20 bis 30 mit teils über 600 PS-starken Boliden mitfahren. Die Polizei begleitet das Event, ebenso zwei Mediziner in zwei Rettungsfahrzeugen. Die Bewirtung der Besucher – unter denen in der Vergangenheit Prominente wie die Schauspielerin Madlen Kaniuth ("Alles was zählt", RTL), Moderatorin und Model Dany Michalski, Moderator Mola Adebesi und die Bachelor-Kandidatinnen Jessi Cooper und Maxime Herbord waren – übernimmt ein Team der Tafel Lingen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, wie bei Charity-Events jedoch üblich, wird um eine Spende gebeten. Waren es einst 9000 Euro kommen mittlerweile jährlich mehr als 20.000 Euro zusammen. Auch dank zahlreicher langjähriger Sponsoren wie das Porsche-Zentrum Osnabrück oder BMW Helming. "Mit diesen Vorspenden kommen 15.000 bis 20.000 Euro zusammen", sagt Strube.

"Ein Vergleich der Gästeliste mit der Spendenliste der Tafel Lingen ergab, dass von den 1000 Besuchern nicht mal 200 gespendet haben" Kurt Strube über die Spendenerlöse 2018

Als sich dann 2018 rund 1000 Gäste zu "Track&Drivers" angemeldet hatten, war Strube voller Hoffnung, die Summe der vorherigen Erlöse noch einmal zu steigern. Doch dazu kam es nicht: "Ein Vergleich der Gästeliste mit der Spendenliste der Tafel Lingen ergab, dass von den 1000 Besuchern nicht mal 200 gespendet haben", sagt der Geschäftsmann. Strube platzte der Kragen. "Hinter dem Event stehen viele Menschen, die kostenfrei hart arbeiten, planen und organisieren. Es ist traurig, wenn Gäste das Angebot dann nicht würdigen und nicht spenden.Wir machen ja schließlich keinen kostenfreien Event zur Belustigung." Strube und sein Team hat das nachdenklich gestimmt und sie hätten lange überlegt, wie ein Konsens geschaffen werde könnte. Jetzt wird das Konzept geändert.

Künftig wird ein Eintrittsgeld von den Besuchern genommen. Erwachsene bezahlen für ein Tagesticket 20 Euro, Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren zehn Euro. Um in einem der Rennwagen mitfahren zu können, müssen sich die Besucher Wertmarken kaufen. Kosten pro Stück: fünf Euro. Je nach Modell des Fahrzeugs werden ein bis drei Wertmarken pro Fahrt nötig.

Die Wertmarken haben auch einen Vorteil: Die Fahrgäste können selbst entscheiden, in welchem Auto sie mitfahren möchten – und die Wartezeit wird so verkürzt. Zusätzlich gibt es noch eine All-Inclusive-Karte. 120 Euro kostet sie pro Person, alle Fahrzeugklassen können genutzt werden, außerdem müssen Besitzer dieser Karte sich nicht in einer Warteschlange anstellen.



Veranstalter sind sich der Konsequenzen bewusst

Dass die Veränderung des Konzepts potentielle Besucher abschrecken könnte, dem ist Strube sich bewusst: "Die Anmeldezahlen werden vermutlich geringer sein, aber wir mussten entscheiden, was wichtiger ist. Viele Gäste oder viele Spenden. Wir haben uns für die Spende entschieden." Die von nun an zusätzlichen Einnahmen durch Eintrittsgeld und Wertmarken-Erlös kommen eins zu eins der Tafel Lingen zugute, betont Strube. Gespendet werden darf weiterhin – schließlich ist "Track&Drivers" eine Charity-Veranstaltung.