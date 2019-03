Lingen. Die Unterstützung der Kolpingsfamilien ist ein Thema, mit dem sich die Kolpinger in diesem Jahr intensiv beschäftigen werden. Dies geht aus einer Mitteilung über die Bezirksversammlung in Lingen hervor.

Abordnungen der 14 Kolpingsfamilien (KF) des Kolping-Bezirksverbandes Lingen, dazu gehört auch die KF Lohne, hatte Vorsitzender Wilfried Ripperda zur Mitgliederversammlung begrüßt. Der Diözesanvorsitzende Norbert Frische aus Osnabrück berichtete aus dem Diözesanverband (DV). Er stellte das „Mitmischer-Projekt“ heraus, das mit den Vorständen beraten werden soll. Dabei geht es auch um die Mitgliedergewinnung.

Auch lud er zur Diözesanversammlung mit der Bundesvorsitzenden Ursula Groden-Kranich, MdB, vom 13. bis 15. September in Emsbüren ein. Weitere Veranstaltungen im Kolping-Bildungs-Haus Salzbergen auf Diözesanebene sind das 12. Kolping-Mandatsträgertreffen mit Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (15.März) und die Vorsitzendentagung (22. Bis 24. März).

Vorsitzender Wilfried Ripperda berichtete von den Bezirks-Bildungstagen in Salzbergen mit Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg zum Thema; „Laudato si – Kolping sorgt sich um das gemeinsame Haus“ und in Emsbüren mit der Vorstellung des Macher-Projektes „Von Kirchtürmen und Netzwerken“.



Der neue Farbdruck-Flyer für die Altkleidersammlungen kommt gut an. Insgesamt wurden 89,2 Tonnen Altkleider (im Frühjahr 35,7 Tonnen und im Herbst 53,5 Tonnen) gesammelt. Der DV Osnabrück erhielt eine Spende von 7.340 Euro.

Der Gottesdienst zu Beginn eines Bildungstages am Sonntagvormittag ist den Angaben zufolge terminlich oft ein Problem in den Kolpingsfamilien. Vielleicht müsse man sich ein neues Konzept überlegen, hieß es. Sie finden am 10.März in Bramsche und am 10. November in Baccum statt. Altkleidersammlungen im Bezirk Lingen sind am 6. April und 19. Oktober.



Die Kafreitagswallfahrt 2019 nach Wietmarschen findet am 19.April statt. Domkapitular Ulrich Beckwermert ist eingeladen und spricht zum Thema: „Füllt die Krüge mit Wasser, um den Rest kümmere ich mich: Wege aus Trauer und Depression durch den christlichen Glauben. "

