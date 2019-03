Lingen. Auch 2019 gibt es eine Landschaftssäuberungsaktion in Lingen. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung soll der "Frühjahrsputz" am 15. und 16. März stattfinden.

Die traditionelle Aktion stand zunächst aufgrund der mangelhaften Abfuhr der Gelben Säcke durch die Firma Remondis und die daraus zum Teil resultierende Verunreinigung des Stadtgebietes zur Diskussion. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch entspannt, so dass die Stadt Lingen in Abstimmung mit dem Stadtrat die seit Jahren bewährte große Landschaftssäuberungsaktion durchführen möchte. Viele Schulen sowie einige Vereine, Verbände und auch Einzelpersonen haben sich bereits angemeldet. Weitere Helfer sind willkommen und werden gebeten, sich kurzfristig anzumelden.

Wichtig für Stadt- und Landschaftsbild

Zahlreiche Helfer werden nach dem jetzigen Stand wieder große Mengen achtlos weggeworfenen Müll aus der Landschaft zusammengetragen. Die jährliche Landschaftssäuberungsaktion ist für das Stadt- und Landschaftsbild sehr wichtig, dient aber auch dem Schutz von Menschen und Tieren, die sich an scharfkantigen Abfällen verletzen können. Schadstoffhaltige Abfälle, wie Altöl und Batterien, können zudem den Boden und das Grundwasser verunreinigen. Jedes Jahr werden dank der Teilnehmer auch solche Problemabfälle mit Vorsicht und Sorgfalt beseitigt. In besonderen Fällen steht auch die Polizei am Aktionswochenende für telefonische Rückfragen und Hinweise zur Verfügung.

Anmeldungen bei der Stadt oder in den Ortsteilen

Die Organisation der Aktion übernehmen in den Ortsteilen die Ortsbürgermeister und die Förderkreise der jeweiligen Stadtteile. Personen und Personengruppen, die sich in den Ortsteilen an der Aktion beteiligen möchten, wenden sich daher bitte an den Ortsbürgermeister beziehungsweise an die Förderkreise. Weitere Auskünfte sind bei Renate Meer vom Fachdienst Umwelt unter der Telefonnummer 0591 9144-364 erhältlich. Dort werden auch Anmeldungen entgegengenommen.