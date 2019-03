Lingen. Tierarten, die an oder in Gebäuden brüten, widmet sich die Ausstellung „Mehr Platz für Spatz und Co.“, die vom 7. bis 23. März im Foyer des Lingener Rathauses zu sehen ist.

Die Wanderausstellung des BUND-Landesverbandes NRW wird am 7. März um 17.30 Uhr durch Oberbürgermeister Dieter Krone, Stadtbaurat Lothar Schreinemacher und Josef Heskamp, Vorsitzenden des Umweltausschusses, eröffnet, teilt die Stadt Lingen mit und lädt Interessierte dazu herzlich ein.







Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen in und an Gebäuden brütende Tiere wie beispielsweise Haussperling, Mauersegler und viele Fledermäuse. Viele dieser Arten seien inzwischen selten geworden und teilweise sogar in ihrem Bestand gefährdet, heißt es in der Mitteilung. Über die Gefährdungen – beispielsweise, weil durch Wärmedämmung Nischen und Hohlräume in Altbauten verschlossen werden – klärt die Ausstellung auf.

Eine weitere Ausstellung informiert den Angaben der Stadt zufolge über eine naturnahe und insektenfreundliche Gartengestaltung. Unter dem Motto „GartenVielfalt – ArtenVielfalt“ zeigen Schautafeln Beispiele, wie der eigene Garten als Lebensraum für Spatz und Co. angelegt werden kann.