Lingen. Wären sie später losgegangen, ihre lebensgefährliche Flucht wäre womöglich über die Fernsehbildschirme geflackert. Doch Aman, Lul und Yohannes zogen los, als nur wenigen in Europa bewusst war, was in Eritrea geschieht. Als Jugendliche kamen die drei nach Lingen – und versuchen seitdem, ein normales Leben zu führen.

Ein einfach eingerichtetes Häuschen nahe der Lingener Innenstadt ist nun das Zuhause von Aman (22), Lul (21) und Yohannes (22). Besuch bitten sie freundlich an einen Tisch, bieten Tee an, sie lächeln. Doch Vorsicht und ein wenig Nervosität sind spürbar. Sie sollen von ihrem neuen Leben erzählen, auch von ihrer Flucht. Das wollen sie aber nur mit Vornamen und ohne Bild von ihnen. Denn bei allem Guten, das ihnen in Lingen widerfahren ist: Es gab auch Schlechtes.

SERIE "BLICK VON AUSSEN" Als „sturmfest und erdverwachsen“ besingen sich die Bewohner unseres Bundeslandes im Niedersachsenlied selbst. Eine Selbsteinschätzung, die man sicherlich auch für die Menschen im südlichen Emsland gelten lassen kann. Doch haben Lingen und die Gemeinden im Altkreis in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Wandel vollzogen. Ein Grund für diesen sind die Menschen, die hierher kamen – ob als Arbeiter, Wissenschaftler, Flüchtling oder Rückkehrer nach Jahren an anderen Orten. Mit diesen Menschen wollen wir in unserer neuen Serie „Blick von außen“ sprechen: Wie haben sie sich im südlichen Emsland eingefunden? Was finden sie gut? Woran mussten sie sich gewöhnen? Auch: Was finden sie woanders besser? Viele Blicke sollen es werden, aus vielen Perspektiven – und sie sollen beitragen, einander besser zu verstehen.





"Es gibt keine Zukunft für die Jugend", begründet Lul, warum er und seine Mitbewohner sich im Herbst 2013 auf den Weg machten in ein besseres Leben, nach Europa. Militär oder Gefängnis, das sei die Wahl gewesen für sie. Keiner von ihnen war damals 18 Jahre alt.





Doch auch Minderjährige werden in Eritrea unter der Präsidentschaft von Isaias Afwerki zum "Nationaldienst" eingezogen, heißt es in einem "Landerfokus Eritrea" des European Asylum Support Office (EASO) aus dem Jahr 2015. Da hatten die drei Jungs Lingen schon erreicht. Von Willkür beim Einzug und bei diesem Dienst ist im Bericht zu lesen. Davon, dass die vorgesehenen 18 Monate beliebig ausgeweitet werden können; von problematischen Bedingungen und einem Lohn, der nicht zum Leben reicht. Wer sich dem Dienst entzieht, dem drohen Geld- und Haftstrafen bis hin zu lebenslänglich – in schlimmen Fällen auch Folter und die Todesstrafe. "Ohne Anklage, Verfahren oder Haftfrist", heißt es in dem EASO-Bericht.

Die Bischöfe der katholischen Kirche machten in einem offenen Brief auf die Entvölkerung des Landes aufmerksam, weil die Menschen flohen. Die Kirchenmänner erklärten dies mit dem zeitlich unbegrenzten Nationaldienst in Eritrea und den Verhaftungen Andersdenkender. Das war im Mai 2014 – der Monat, als Aman Lingen erreichte. Lul und Yohannes kamen im Juni.







Hinter sich hatten sie eine Flucht über rund 5000 Kilometer. Von Eritra liefen sie los nach Äthiopien, in den Sudan bis Libyen. Nach Italien gelangten sie über das Mittelmeer, in dem Tausende Flüchtlinge in den vergangenen Jahren starben, teils aufgenommen von TV-Kameras. Aman, Lul und Yohannes liefen, fuhren in Schleuser-Autos und im Boot. Sie durchquerten die Sahara und schliefen unter freiem Himmel oder in Behausungen, die sich Europäer nicht vorstellen können. Yohannes blickt sich im Ess- und Wohnzimmer seines neuen Zuhauses um, als er das erzählt: "So viel Platz wie hier, 200 Menschen waren da."









Die drei gehörten zu den ersten minderjährigen Flüchtlingen, die an der Grenze zu den Niederlanden in einem Zug aufgriffen wurden und im Anschluss nach Lingen kamen. Ein Notfallplan wurde für sie aufgestellt, denn die handelnden Institutionen wurden von den ausgezerrten und kranken Jugendlichen überrascht. In kleinen Schritten ging es voran: eine Bleibe finden, eine Woche lang nur essen. Anziehsachen brauchten sie und medizinische Behandlung, zum Beispiel gegen die Krätze, die ihnen die Flucht eingebracht hatte.











Fast fünf Jahre ist das nun her. Sie sind zur Schule gegangen, sind zwischenzeitlich umgezogen, haben Sprachkurse besucht. Nun sitzen die drei an einem kleinen Esstisch in ihrem Haus. Sie sind müde, von der Arbeit erschöpft. Alle drei absolvieren eine Ausbildung. Aman will Fachkraft für Metalltechnik werden, Lul Elektroniker. Yohannes ist für den Leitungsbau viel auf Montage. "Die Schule ist ein wenig schwierig", erzählt Lul. Im Alltag können sie sich prima verständigen. Doch wenn es in der Berufsschule um die Theorie geht, dann ist es schwer, Fachwörter zu verstehen.

Äpfel und Socken

In den Betrieben jedoch stoßen sie auf Hilfsbereitschaft. Sie erzählen von netten Kollegen und Yohannes von einem von ihnen, der sofort auch privat vorbeikommt, wenn Unterstützung benötigt wird. Aman antwortet auf die Frage, was sie an Deutschland und Lingen mögen: "Die Leute, die uns helfen." Manchmal sind es nur kleine Gesten: Irgendwer legte einmal auf die Terrasse Äpfel und selbst gestrickte Socken, die gegen das kalte Wetter in Deutschland helfen, das sie gar nicht mögen. Lul sagt:

Wir haben viele nette Leute getroffen.





Doch die andere Seite kennen Lul, Aman und Yohannes auch. An ihrem früheren Wohnort in Lingen waren mal die Fahrräder ohne Absprache weggestellt. Und einmal hing ein Zettel an einem der Fahrräder. Moslems würden Frauen schlecht behandeln, war da zu lesen. Sie sollten abhauen und in die Heimat verschwinden. Wer diese rassistische Botschaft schrieb, können die drei dunkelhäutigen Afrikaner nicht sagen. "Aber wer so einen Zettel schreibt, der muss erstmal wissen, wer wir sind", sagt Lul. "Sie wissen gar nicht, ob wir Moslem oder Christ sind." Einmal im Monat besuchen die drei einen christlich-orthodoxen Gottesdienst in Lingen. Viele der rund 50 Eritreer in Lingen kommen dorthin. Es ist ein Stück Heimat.

Eine Rückkehr dorthin können sie sich derzeit nicht vorstellen. Sie verfolgen die Nachrichten aus Eritrea, eine Besserung erkennen sie nicht. Sie wollen lieber so lange es geht in Lingen bleiben. Hier sei es einfacher für sie Fuß zu fassen als in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Lul sagt:



Ich will nur wie ein normaler Mensch leben in Deutschland. Eine Flucht reicht.