Lingen. "Das ist Wahnsinn...": Wolfgang Petrys Schlagererfolg hat auch sehr gut zum KFD-Frauenkarneval in Holthausen-Biene gepasst. 170 Närrinnen feierten im prall gefüllten Gemeinschaftshaus ausgelassen eine Schlagernacht.

Als DJ Ötzi und Wolfgang Petri führte einer Mitteilung der KFD zufolge das eingespielte Moderatorenduo Inge Hofschröer und Ilona Heinen, musikalisch begleitet von Christian Eilers, Sebastian Kuhr und Alleinunterhalter Günther durch ein mehr als vierstündiges Spektakel.

Gaby Krummen und Karin Sanders hießen die Gäste herzlich willkommen und kamen dabei ganz ohne Worte aus. Gleich die erste Band war allen bekannt, nicht aus Funk und Fernsehen, sondern aus Kirche und Pfarrbüro. Der Leadsänger (Pastor Brandebusemeyer) befindet sich derzeit auf Abschiedstournee, da er sich ab April um seine neue Fangemeinde in Osnabrück kümmern wird. Leider hatte ihn die Männergrippe erwischt, sodass seine Bandmitglieder ohne ihn auskommen mussten. Sie stellten sich die Frage: "Wann wird`s mal wieder richtig Hochamt“? Ein Hochamt wie es früher einmal war, mit Weihrauch und mit 20 Ministranten ...

Ein Sturm im Bauch

Dass der Genuss von mehr als zwei Gläsern „Federbeißer“ im Darm wie ein Abflussreiniger wirkt, darüber klärte Andrea Bontenbroich auf. So kann es passieren, dass sich im Bauch ein Kyrill zusammenbraut und in einem kleinen Moment der Muskelschwäche Windbeutel mit Füllung produziert werden. Nicht fehlen durften die Neuholthausener Landfrauen, die eifrig die Mitfahrerbank in Holthausen-Biene nutzen und Geschichten aus dem Dorf zum Besten gaben.

Aufgrund des langen Leerstandes des Markant Marktes wurde kurzerhand an der Neuholthausener Bushaltestelle eine Theke eingerichtet, wobei die Bewirtung die Handarbeitsgruppe aus Maria Königin übernommen hatte. Damit die übrigen Geschäfte nicht auch noch schließen, kam "Guido Maria von Shopping Queen" ins Dorf. Die Fotos von der Shopping Tour in Kittelschürzen sorgte für großes Gelächter im Saal.

Das musikalische Trio Mechthild, Karin und Monika stellte fest: "Mit 76 Jahren, da geht’s ins Altersheim. Und das wird ganz sicher nicht in Biene sein", hieß es. Wieder mal zu haben und wieder mal allein präsentierten sich die "Trauernden Witwen" aus der Bonhoeffer Straße. Beim "Fremdgehen ertappt, wurden kurzerhand die Bremsleitungen gekappt und nach einer Affäre auf Bali gab es Wurstsalat mit Zyankali."

Eheleben mit Biss

Dass eine Ehe auch noch nach 60 Jahren noch Biss hat, das zeigten Petra Diepenthal und Mechthild Anders. Nur dass dazu erst einmal „die Dritten“ aus dem Nachtschrank geholt werden müssen. Anzügliche Missverständnisse gab es in der Reitschule „Gut Sitz“. Mit der neuesten Forschung aus Amerika, dem „Neutralisator“ und einem kräftigen Schluck aus dem Flachmann schaffte es "Dr. Walli Wunderbox", (fast) jede Krankheit zu heilen.

Für den musikalischen Abschluss sorgten die plötzlich ergrauten „Flotten Bienen“ aus der Maximilian-Kolbe-Straße. Nachdem sie sich zu den Nordseewellen im Sitztanz warm gemacht hatten, ließen sie zu „Staying alive“ ordentlich ihr Hüften und Krückstöcke kreisen. In die Zugabe stimmte der ganze Saal mit ein und feierte anschließend ausgelassen die Schlagerparty weiter.