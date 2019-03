Lingen . Bier genießen für den guten Zweck? Genau das ist die Idee der Lingener Gastronomie Alte Posthalterei rund um Markus Quadt. 2500 Euro sind nun zusammengekommen und sind an die Deutsche Knochenmarkspender Datei (DKMS) überreicht worden.

Die Alte Posthalterei auf dem Lingener Marktplatz steht vor allem für eine große Bierauswahl. Nicht verwunderlich also, dass sich Betreiber Markus Quadt etwas ausgedacht hat, wobei sich ein kühles Blondes und der gute Zweck miteinander verbinden lassen. „Wir sind ein öffentlicher Ort, an den viele Menschen kommen. So habe ich die Möglichkeit, Gutes zu tun“, sagt Quadt.

Im Münchener Hofbräuhaus auf Bierkrug-Aktion aufmerksam geworden

Im Münchener Hofbräuhaus wurde er auf eine Bierkrug-Aktion aufmerksam. In einem Schrank werden die Krüge von Stammgästen gelagert, so dass diese bei einem Besuch in der Gastwirtschaft immer wieder auf ihr persönliches Biergefäß zurückgreifen können. Von diesem Konzept war Quadt so begeistert, dass er sich kurzerhand einen Schrank anfertigen ließ, in dem heute circa 100 Bierkrüge stehen.

Krüge bringen die Bierliebhaber selbst mit

„Dafür, dass wir den Krug eines Gastes in einem Fach aufbewahren, nehmen wir 50 Euro pro Jahr“, erklärt Qaudt. Die Krüge bringen sich die Bierliebhaber selbst mit. Deshalb befinden sich in dem Schrank auch Gefäße mit zahlreichen unterschiedlichen Motiven – vom Geburtsjahr des Besitzers bis hin zum Namen und Heimatmotiven.

Per Abstimmung wird der Empfänger der Spende bestimmt

„Einmal im Jahr findet ein Abend statt, bei dem 25 der 50 eingezahlten Euro für Getränke und Essen verwendet werden. Die restlichen 25 Euro gehen an den guten Zweck“, erläutert der Gastronom. Wer nicht erscheint, zahlt die kompletten 50 Euro an gemeinnützige Zwecke. Zudem wird an diesem Abend per Abstimmungsverfahren entschieden, an wen beziehungsweise an welchen Verein das Geld gespendet wird.

"Keine Schmerzen bei Entnahme des Knochenmarks"

Dieses Mal haben sich die Gäste für die DKMS entschieden, was vor allem Michael Hüer aus Clusorth-Bramhar freut. Er nahm stellvertretend die Spende entgegen. Er selbst wurde 2008 zum Stammzellenspender für einen Mann aus Skandinavien. „Die Stammzellenspende funktioniert sehr einfach – fast wie bei einer Blutspende. Oft gehen Leute von einer schmerzhaften Entnahme des Knochenmarks aus. Aber dem ist nicht so.“ Seitdem engagiert er sich für die DKMS und ist Ansprechpartner für Lingen und Umgebung. „Es gibt viele Wege zu helfen: sich typisieren lassen, Familie, Freunde und Bekannte darauf aufmerksam machen und natürlich über Geldspenden“, sagt Hüer.

Gemeinnützige GmbH ist auf Spenden angewiesen

Die Registrierung bei der DKMS wird nicht von der Krankenkasse übernommen und kostet 35 Euro. Erst wenn eine Person aus der Datenbank als Spender infrage kommt, greift eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Deshalb ist die gemeinnützige GmbH auf Spenden angewiesen. „Ich finde die Bierkrug-Aktion klasse“, sagt Hüer dankend. „So haben alle etwas davon.“ Weitere Informationen dazu, wer Stammzellenspender werden kann und wie solch eine Spende abläuft, kann man im Internet unter www.dkms.de erfahren.