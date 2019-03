„Schmitzeljagd“ mit den Zuschauern in der Emslandarena CC-Editor öffnen

Immer am Puls seines Publikums war Ralf Schmitz bei seinem Auftritt in der Emslandarena. Gekonnt nahm der Impro-Comedian ihm zugerufene Stichworte auf und drehte diese durch seine Assoziationsmühle. Foto: Sven Lampe

Lingen. Zur „Schmitzeljagd“ hatte am Freitag der Impro-Comedian Ralf Schmitz in die Emslandarena in Lingen geladen. Sowohl das Publikum als auch der quirlige Mann auf der Bühne hatten ihren Spaß.