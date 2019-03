Zum dritten Mal in Lingen mit Irish Folk vom Feinsten: Cara Foto: Peter Löning

Lingen. Wer ein rechter Irish Folk Freak ist, konnte wohl sehr auf seine Kosten kommen bei dem Konzert der Band „Cara“ am vergangenen Samstag im Lingener Theater. Es ist ihr inzwischen drittes Konzert in Lingen, womit eine Tradition - heißt es nicht so? - geschaffen wäre.