Lengerich. „Kommt, alles ist bereit!“, lautet das Motto des Weltgebetstages 2019 der Frauen. Vorbereitungsgruppen aus den katholischen Kirchengemeinden Gersten und Langen sowie aus der evangelisch-reformierten Kirche Lengerich haben unterschiedliche Situationen in Slowenien in den Mittelpunkt gestellt.

Mit einem herzlichen „Dober vecer“ („Guten Abend“) begrüßte Pastorin Frauke Schaefer die etwa 70 Frauen in der evangelisch-reformierten Kirche. Weltweit kommen Frauen am 1. März zu Gottesdiensten, um auf Unterdrückung, Missachtung, Ausgrenzung, physische und psychische Herrschaft aufmerksam zu machen.

Die Projektarbeit galt diesmal den slowenischen Frauen. Obwohl das kleine Land seit 15 Jahren zur Europäischen Union gehört, gibt es weiterhin viele ökonomische, gesellschaftspolitische und religiöse Probleme, unter denen Frauen aller Altersgruppen leiden.

Am Weltgebetstag wollen die Organisatorinnen das kleine Land bekannt machen. So berichtet die 75-jährige Marjeta über ihr Leben im ehemaligen sozialistisch-kommunistischen Staat: „Religiöse Menschen galten als Bürger zweiter Klasse.“ Kein Stipendium, kein Studium, arbeiten als Gastarbeiterin in der Schweiz, muss sie jetzt mit einer sehr geringen Rente mehr schlecht als recht leben. Die 34-jährige Mojca war alleinerziehende Mutter, wollte als Jahrgangsbeste studieren und arbeiten und erlebt wie so viele Frauen, dass Familie und Beruf nur schwer zu vereinbaren sind: „Trotz gesetzlicher Gleichstellung müssen Frauen immer noch eine doppelte Last tragen.“

Die betagte Marija lebt mit der Familie des Sohnes zusammen. Alle sind arbeitslos, müssen mit der bescheidenen Rente auskommen, ernähren sich von Lebensmitteln, die auf dem kleinen Bauernhof erzeugt werden. Ema berichtet über Alkoholmissbrauch in der Familie und die einhergehenden psychischen, finanziellen und sozialen Probleme. Die 46-jährige Natascha berichtet über soziale und wirtschaftliche Situationen vieler Roma: „Oft sind es unzumutbare Bedingungen, ohne Wasser und Strom. Viele Kinder erhalten keine Schulausbildung, sind Außenseiter, finden keine Arbeit, sodass sich die Familien aus der Armut nicht befreien können.“

In der Kirche schmückt eine slowenische Fahne den Altar. Die Frauen stellen Brot, Salz, Honig, Rosmarin, eine Bibel und rote Nelken darauf. „Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen“, singt der Projektchor mit den Gemeindemitgliedern. Ein würdevoller, nachdenkenswerter Weltgebetstag.